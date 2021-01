Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

6,408 Euro +2,01% (29.01.2021, 22:26)



TSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

9,89 CAD +1,64% (29.01.2021, 22:00)



ISIN Fortuna Silver Mines-Aktie::

CA3499151080



WKN Fortuna Silver Mines-Aktie::

A0ETVA



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

F4S



TSE-Ticker-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie::

FVI



Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (30.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) unter die Lupe.Träge und fast schon trist sei der Handel in der abgelaufenen Woche bei den Edelmetallen gewesen. Bis am Donnerstag die Reddit-Gemeinde Silber entdeckt habe. Die jungen Trader hätten sich am Donnerstag auf den Silbermarkt gestürzt und hätten für einen ordentlichen Kurssprung bei Silber und insbesondere bei den Silberaktien gesorgt. Besonders im Fokus: First Majestic Silver. Das sei jedoch nicht die einzige Silberaktie gewesen, die profitiert habe. Auch andere Papiere wie z.B. Fortuna Silver hätten in dem Hype steigen können. Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten habe eigentlich schon vor Wochen den Ausbruch aus einem Seitwärtstrend geschafft. Im Januar sei dann aber zu einem Abverkauf gekommen, der nun durch die Aktivität der Reddit-Tradern beendet worden sei. Für Fantasie sorge bei Fortuna Silver auch ein Projekt in Argentinien. Deutlich höhere Kurse seien daher möglich, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.01.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::7,78 USD +2,10% (29.01.2021, 22:10)