Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018). (09.12.2020/ac/a/nw)



Der deutsche Biotech-Hot-Stock Formycon gewinne heute 22 Prozent. News des Tages: Der SARS-CoV-2-Blocker von Formycon verhindere Infektion von Zellen vollständig. Verschiedene Varianten des Virusblockers seien im Labormaßstab auf Herstellbarkeit, Stabilität und Virusinhibition untersucht worden. In vitro Tests würden zeigen, dass Formycons ACE2-Antikörper-Fusionsprotein effektiv an SARS-Corona-Viren binde und die Infektion der Zellen vollständig verhindere.Dabei scheue der mit 0,5 Milliarden Euro bewertete Biosimilar-Entwickler auch nicht den Vergleich mit den Impfstoffstars der Stunde wie BioNTech und Moderna. So heiße es: Im Vergleich zu Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern sei das ACE2-Antikörper-Fusionsprotein maximal gegen ein Ausweichen des Virus durch Mutation geschützt. "Impfstoffe und Antikörper alleine werden in der SARS-CoV-2-Pandemie nicht ausreichen. Infizierte Personen brauchen Medikamente, insbesondere, wenn sie Gefahr laufen, schwerer zu erkranken oder sogar zu sterben", so Dr. Carsten Brockmeyer, CEO der Formycon AG.