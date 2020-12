Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018). (09.12.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Formycon habe für den im Rahmen einer Kooperation mit akademischen und industriellen Partnern verfolgten Ansatz, ein antikörperbasiertes Covid-19-Medikament zu entwickeln, vielversprechende Resultate vermeldet. So habe sich FYB207 (kein Biosimilar) in der präklinischen Entwicklung als sehr effektiv erwiesen. Damit steuere der Entwicklungsprozess auf den Eintritt in die klinische Phase bis spätestens Q3/2021 zu. Formycon habe sichergestellt, dass die Umsetzung des Covid-19-Projekts in keinem Fall Kapazität oder Aufmerksamkeit zulasten der laufenden Biosimilar-Programme binden werde.Indem der Wirkstoff darauf abziele, den Eintritt von SARS-CoV-2 in die Zellen zu blockieren, bestehe eine potenzielle Eignung sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie symptomatischer Patienten. Das antikörperbasierte Medikament könnte Infektionen gerade bei Hochrisikogruppen (beispielsweise Ärzte und medizinisches Pflegepersonal) effektiv vorbeugen. Einer der Vorteilewäre, dass das Dosierungs-intervall aufgrund der längeren Halbwertszeit, die diese großen Moleküle verglichen mit niedermolekularen antiviralen Medikamenten aufweisen würden, ausgedehnt werden könnte.Formycon könne eine tatsächlich gewichtige Rolle bei der Entwicklung antikörperbasierter Medikamente zur Therapie von und zur Prophylaxe gegen Covid-19 einnehmen. Mit den Resultaten der präklinischen Studien sei der Weg von FYB207 (kein Biosimilar) zum Eintritt in die klinische Phase vorgezeichnet. Drebing gehe davon aus, dass die für den Eintritt in die klinische Phase anzusetzenden Finanzmittel in der ersten Hälfte des bevorstehenden Jahres zur Verfügung stehen würden; öffentliche Mittelzuschüsse würden einer der Bausteine kommender Entwicklungsschritte sein.Bewertungstechnisch habe Formycon durch die präklinischen Resultate von FYB207 an Potenzial deutlich hinzugewonnen. Das Kursziel setze Drebing von zuletzt EUR 38,00 auf EUR 45,00 hoch. Mit einem Kursziel von EUR 45,00 waren wir bereits ins Jahr 2020 gegangen, hatten dann aber ab Februar aufgrund von Verzögerungen im Zulassungsverfahren von FYB201 ein niedrigeres Kursziel formuliert, so der Analyst der Nord LB.Unverändert leitet Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, für die im Börsensegment Scale notierte Aktie das Rating "kaufen" ab. (Analyse vom 09.12.2020)