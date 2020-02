Börsenplätze Formycon-Aktie:



27,00 EUR -16,67% (05.02.2020, 17:30)



26,60 EUR -17,13% (05.02.2020, 18:06)



DE000A1EWVY8



A1EWVY



FYB



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018) (05.02.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der NORD LB:Oliver Drebing, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB), senkt aber sein Kursziel von 45 auf 38 Euro.Die von Formycon vermeldete Verschiebung des Zeitplans zur Zulassung von FYB201 dürfte materiell keine gravierenden Konsequenzen haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insbesondere mache er keine daraus resultierende Irritation der Zusammenarbeit zwischen Coherus BioSciences, dem U.S.-Vermarktungspartner, Bioeq als Lizenznehmer und Formycon als Lizenzgeber aus. Auch nach der Planabweichung gehe Drebing von dem Szenario aus, dass FYB201 in den USA und damit im global maßgeblichen Markt der Weg zum Erfolg offen stehe. Unmittelbar Konsequenz der Verzögerung sei aber, dass die Geduld der beteiligten Akteure, zudem auch der Investoren getestet werde. Die Verzögerung könnte nach Einschätzung von Drebing bis zu sechs Monate ausmachen. Bereits 2019 habe es eine Formycon nicht anzulastende zeitliche Verzögerung der Datenerhebung gegeben.Oliver Drebing, Analyst der NORD LB, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 45 auf 38 Euro und leitet für die im Börsensegment Scale notierte Formycon-Aktie weiterhin das Anlageurteil "kaufen" ab. (Analyse vom 05.02.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Formycon AG": Keine vorhanden.