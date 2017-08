Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

32,875 EUR -2,39% (29.08.2017, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

32,844 EUR -2,00% (29.08.2017, 13:53)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwicklung und Vermarktung von Nachahmerprodukten (Biosimilars). Neben der eigenen Produktion übernimmt die Firma auch den kompletten pharmazeutischen Entwicklungsprozess von der Proteincharakterisierung, über die Prozessentwicklung bis zum Qualitätsmanagement und der Durchführung klinischer Studien als Dienstleistung für andere Auftraggeber. Ziel ist es in jedem Fall beim Auslaufen von Patenten eines Originalwirkstoffs, eigene Nachahmer-Arzneistoffe zu niedrigeren Preisen anzubieten. Dabei unterscheiden sich Biosimilars von herkömmlichen Generika, da sie nicht völlig identisch zum Original sind. Aus diesem Grund werden aufwändigere Zulassungsverfahren notwendig. (29.08.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmaunternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) und erhöht das Kursziel von EUR 45,00 auf EUR 48,00.Seit dem letzten Update des Analysten Anfang Mai habe Formycon bekannt gegeben, dass das Referenzprodukt für FYB202 (das dritte der vier Biosimilarpräparate, das sie in Entwicklung habe), Stelara heiße. Stelara sei zur Behandlung von Psoriasis, Psoriasis-Arthritis und Crohns Krankheit indiziert. Der weltweite Umsatz des Medikaments sei in H1 17 um 17,3% auf USD1,8 Mrd. gestiegen. Die Beratungsfirma Evaluate Pharma gehe davon aus, dass das Medikament 2022 einen weltweiten Umsatz von USD4,5 Mrd. generieren werde.Formycon habe im Juli ein verbindliches Term Sheet in Bezug auf den Abschluss eines Partnerschaftsabkommens für FYB202 unterschrieben. Die FYB202-Partnerschaft sei anders strukturiert als die FYB201- und FYB203-Partnerschaften. Die Hauptmerkmale der FYB201- und FYB203-Partnerschaftsabkommen seien die Finanzierung aller Entwicklungs-, Produktions-, und Vermarktungkosten des Biosimilars durch den Partner und Formycons Beteiligung an den Umsätzen nach der Produkteinführung zu einem niedrig zweistelligen Prozentsatz. Dagegen würden bei dem FYB202-Partnerschaftsabkommen 30% der Entwicklungskosten auf Formycon entfallen, aber Formycon werde an bis zu 30% der weltweiten Umsätze beteiligt sein.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, behält seine "buy"-Empfehlung für die Formycon-Aktie bei. (Analyse vom 29.08.2017)Börsenplätze Formycon-Aktie: