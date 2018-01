Unser Favorit Formycon ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 24.01.2018)



Börsenplätze Formycon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

32,80 EUR +0,15% (24.01.2018, 09:29)



Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

32,90 EUR +1,23% (24.01.2018, 09:03)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwicklung und Vermarktung von Nachahmerprodukten (Biosimilars). Neben der eigenen Produktion übernimmt die Firma auch den kompletten pharmazeutischen Entwicklungsprozess von der Proteincharakterisierung, über die Prozessentwicklung bis zum Qualitätsmanagement und der Durchführung klinischer Studien als Dienstleistung für andere Auftraggeber. Ziel ist es in jedem Fall beim Auslaufen von Patenten eines Originalwirkstoffs, eigene Nachahmer-Arzneistoffe zu niedrigeren Preisen anzubieten. Dabei unterscheiden sich Biosimilars von herkömmlichen Generika, da sie nicht völlig identisch zum Original sind. Aus diesem Grund werden aufwändigere Zulassungsverfahren notwendig. (24.01.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).2018 werde für das Biosimilar-Unternehmen Formycon ein sehr spannendes Jahr. Die Phase III-Studie für FYB201 könnte im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. Wichtige Zwischenauswertungen würden möglicherweise schon innerhalb des 1. Halbjahres 2018 vorliegen. FYB201 sei ein Biosimilar-Kandidat des ophthalmologischen Blockbusters Ranibizumab (Originalprodukt: Lucentis). Wie den Experten Formycon-CFO Nicolas Combé im Hintergrundgespräch mitteile, liege die Entwicklung im Zeitplan. Ziel ist unverändert, dass FYB201 mit Ablauf des gesetzlichen Schutzes des Referenzproduktes vermarktet werden könne. Mitte 2020 laufe das Lucentis-Patent in den USA ab. Sobald die Phase III abgeschlossen und das Zulassungsdossier erstellt sei, solle bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung beantragt werden. Im Regelfall benötige dieser Prozess zwölf bis 18 Monate.Laufe alles glatt, profitiere das Unternehmen ab dem 4. Quartal 2020 von Royalties. FYB201 sei an die Bioeq IP AG, ein Joint-Venture der Santo Holding AG und der Polpharma-Gruppe, auslizenziert. Die Santo Holding sei ein Unternehmen der Strüngmann-Gruppe. Die Zwillingsbrüder Strüngmann hätten einst das Generika-Unternehmen Hexal gegründet und später für einen Milliardenbetrag an Novartis verkauft. Die Entwicklungskosten für FYB201 würden vom Lizenznehmer getragen, welcher auch die Verantwortung für die Vermarktung habe. Teile der Entwicklung würden nach wie vor von Formycon durchgeführt, wofür das Unternehmen eine laufende Vergütung erhalte. Da man mit FYB201 auf einen Multimilliarden-Markt abziele, seien allerdings die umsatzabhängigen Royalties, die bis in den unteren zweistelligen Prozentbereich gehen dürften, weitaus interessanter.An der Stelle könnte es bei Formycon mittelfristig kräftig in der Kasse klingeln. Gelinge es dem Partner mit dem Biosimilar ab dem 3. oder 4. Jahr der Vermarktung beispielsweise einen Umsatz von ca. 1 Mrd. Dollar zu generieren, erhalte Formycon davon schätzungsweise einen Anteil von etwa 10% oder rund 100 Mio. Dollar. Dieser Umsatz sei für die Gesellschaft im Wesentlichen purer Profit. Sollten sich die Produktumsätze auf lediglich 500 Mio. Dollar belaufen, würde dies immer noch einem Gewinnbeitrag in der Bilanz von Formycon von rund 50 Mio. Dollar entsprechen. Angesichts dieses Umsatzpotenzials eines Biosimilars sei der Wettbewerb meist nicht weit weg."Wir sind bis heute weiterhin die einzige Firma weltweit, die einen Biosimilar-Kandidaten zu Lucentis in einer Phase III für die regulierten Märkte entwickelt. Und diese Studie läuft nun seit etwas mehr als zwei Jahren. Damit befinden wir uns, eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung vorausgesetzt, in einer für den Biosimilar-Markt außergewöhnlichen und vielversprechenden Wettbewerbssituation", erkläre der Finanzchef. Nichtsdestotrotz beobachte Formycon mögliche Wettbewerber sehr genau. Engster Verfolger dürfte Samsung Bioepis sein. Die Tochter des koreanischen Großkonzerns Samsung habe angekündigt, mit ihrem Biosimilar im April in die Phase III zu gehen. Ob dies gelinge, bleibe abzuwarten.Gute Nachrichten für ihre Aktionäre habe Formycon noch kurz vor dem Weihnachtsfest präsentiert. Für die Entwicklung des Biosimilar-Kandidaten FYB202 habe das Unternehmen ein Joint Venture gegründet. Partner sei die Aristo Pharma GmbH, welche zur Santo Holding gehöre. Formycon habe somit einen weiteren Deal mit den Strüngmanns gemacht. An der neuen Gesellschaft halte Formycon einen Anteil von 24,9% und der Partner einen Anteil von 75,1%. In diesem Fall trage Formycon auch anteilig Entwicklungskosten und partizipiere im selben Umfang am Vermarktungserfolg. FYB202 sei ein Biosimilar zum Milliardenprodukt Stelera."Wir sind sehr zufrieden, FYB202 in dieser Konstellation weiter entwickeln zu können. Mit der Erhöhung unserer Projektbeteiligung setzen wir unsere Strategie um und schaffen die Voraussetzung für signifikante Umsatzpotenziale in der Zukunft", sage Combé. Die Entwicklungskosten für ein Biosimilar würden im Normalfall zwischen 100 bis 150 Mio. US-Dollar liegen. Auf Formycon entfalle davon ein Viertel. Allerdings würden die bisherigen Aufwendungen für FYB202, die Formycon alleine getragen habe, berücksichtigt, weshalb sich der über die Zeitachse zu finanzierende Betrag für das Unternehmen reduziere.Formycon entwickle nunmehr drei Biosimilar-Kandidaten mit den Strüngmanns. Santo Holding lasse sich diese Entwicklung kumuliert schätzungsweise immerhin 350 bis 400 Mio. Dollar kosten. Die Strüngmanns seien nicht gerade bekannt dafür, eine solche Summe zu investieren ohne dass später viel dabei herauskomme. Formycon werde an dem Erfolg massiv profitieren.