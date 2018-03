Xetra-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Kurzprofil Ford Motor Company Corp.:



Die Ford Motor Company Corp. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der führenden Auto-Hersteller der Welt.



Die Ford Motor Company Corp. wurde 1903 in Detroit von Henry Ford, dem Erfinder der Fließband-Produktion, gegründet. Unternehmenssitz der Ford Motor Company Corp. ist Dearborn, USA. (02.03.2018/ac/a/n)







Dearborn (www.aktiencheck.de) - 19.258 Pkw der Marke Ford wurden im Februar in Deutschland zugelassen, so die Ford-Werke GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das sind 1.324 Pkw mehr als im Februar 2017. Ford schließt damit den Februar mit einem Volumenwachstum bei den Pkw-Zulassungen von 7,4 Prozent ab. Den Monat schließt Ford mit einem Pkw-Marktanteil von 7,4 Prozent und einer Marktanteilssteigerung von knapp 0,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat ab.In den ersten beiden Monaten des Jahres ist die Summe der zugelassenen Ford-Pkw um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. 37.645 Pkw-Zulassungen münden hier in einen kumulierten Marktanteil von 7,1 Prozent.Besonders stark schlug sich im Februar-Ergebnis die Nachfrage nach dem neuen Ford Fiesta (3.158 Zulassungen), dem Focus (5.046 Zulassungen) und Kuga (3.220 Zulassungen)."Der Start in dieses Jahr mit hervorragenden Ergebnissen im Januar und Februar zeigt, dass wir mit unserem attraktiven, jungen Produktportfolio und unserer motivierten Handelsorganisation exzellente Ergebnisse erzielen", sagt Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. "Mit den weiteren Produktneuheiten wie Mustang, Fiesta ST und Active sowie dem komplett neuen Focus und Ka+ mit neuer Active-Variante werden wir weiter wachsen, und den Kunden in den Schauräumen des Handels eine perfekte Produktauswahl offerieren."Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Börsenplätze Ford Motor-Aktie: