NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

18,04 USD +2,85% (18.02.2022, 22:02)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (21.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Das Jahr 2022 habe für die Ford Motor-Aktie nicht gut begonnen. Das Papier des US-Autokonzerns habe in den vergangenen Wochen recht deutlich nachgegeben. Charttechnisch sehe es bei Ford Motor derzeit nicht so gut aus. Mit einem KGV von unter 10 sei die Aktie jedoch interessant. Und das gewaltige Elektroauto-Programm von Ford Motor sorge für viel Fantasie. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:15,545 EUR -2,39% (21.02.2022, 16:45)