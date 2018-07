Termine



Die Ford Motor Company präsentiere am 25. Juli 2018 die Quartalsergebnisse für das zweite Quartal und am 24. Oktober 2018 die Quartalszahlen für das dritte Quartal.



Mit Blick auf die vergangenen fünf Handelsjahre zeige sich bei der Aktie der Ford Motor Company ein eher düsteres Bild. Eine saubere Folge fallender Hochs und fallender Tiefs zeichne einen sauberen Abwärtstrend. Gestartet im Bereich um 17,50 USD habe der Wert kürzlich ein Tief knapp unterhalb von 10,25 USD markiert, was einem Rückgang von rund 40 Prozent entspreche. Auffällig sei in den vergangenen Jahren gewesen, dass Abwärtsmoves teilweise sehr schnell vollzogen worden seien, jedoch nur wenige Wochen angehalten hätten. Erholungen hingegen hätten bis zu mehreren Monaten gedauert und würden sich mehrheitlich als schleppend bezeichnen lassen. Der aktuelle Schlusskurs am letzten Freitag liege im Bereich knapp oberhalb von 11,00 USD und somit nicht nennenswert entfernt von den aktuellen Bewegungstiefs. Grundlegend scheine das aktuelle Chartbild auch für die kommenden Wochen keine Anzeichen für eventuelle trendfolgende Kaufgelegenheiten zu zeigen. Stattdessen würden verschiedene Punkte für eine Fortsetzung der laufenden Abwärtstendenz sprechen und weitere Bewegungstiefs wären denkbar. Aus charttechnischer Sicht wäre erst ein anhaltender Sprung über den Widerstand von 13,25 USD eine eventuelle Chance auf eine Wende des Trends, sodass Käufe eventuell Gewinne versprechen könnten. Idealerweise sollte vor Käufen eine erneute Analyse durchgeführt werden. (Analyse vom 09.07.2018)



Kurzprofil Ford Motor Company:



Die Ford Motor Company Corp. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der führenden Auto-Hersteller der Welt.



Die Ford Motor Company Corp. wurde 1903 in Detroit von Henry Ford, dem Erfinder der Fließband-Produktion, gegründet. Unternehmenssitz der Ford Motor Company Corp. ist Dearborn, USA.



CEO: James Hackett (09.07.2018/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Ford Motor Co. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Das Unternehmen Ford Motor Company gehöre zu den weltweit führenden Automobilherstellern. Ford entwickle, produziere und vertreibe seine Automobile global. Der Konzern untergliedere sich in die Bereiche Automotive und Financial Services, habe seinen Sitz in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan und werde von CEO Jim Hackett geleitet. Die Geschichte von Ford habe bereits 1896 mit einem von Henry Ford entwickelten vierrädrigen Vehikel auf Fahrradreifen, mit einem 4-PS-Motor, einem Steuerknüppel und lediglich zwei Vorwärtsgängen begonnen. 1903 sei die Ford Motor Company gegründet worden. Heute habe das Unternehmen 202.000 Mitarbeiter.Modellpalette - Ford ist breit aufgestelltOb man mit einem Ford Mustang wie Steve McQueen im Film Bullitt über die Straßen brause oder ein aktuelles Modell des Mustang zum cruisen auf dem Highway 1 in Kalifornien wähle, ob man mit dem Ford Expedition einen Winnebago hinter sich herziehe oder quer durch die Wildnis mit dem F-150 Pick-Up-Truck fahre - die Palette des Autokonzerns biete sicherlich für jeden Geschmack etwas. Die Kunden könnten aus einem breiten Produktportfolio von Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, EcoSport, C-MAX, Ege, S-MAX, Galaxy, Mustang, Tourneo, KA, Fusion, Taurus, Escape, Transit, Edge, Flex, Explorer, Expedition, Super Duty und vielen weiteren Modellen der zu Ford zugehörigen Marken wählen. Mit dem GT mit 647 PS sei auch ein Supersportwagen im Programm, zudem würden die Marken Lincoln und Troller zum Ford-Konzern gehören.Details zur Ford AktieDie Wertpapiere von Ford könnten mit dem Symbol "F" über die New Yorker Börse (NYSE) gehandelt werden. Derzeit seien rund 3,91 Mrd. Aktien ausstehend. Die Wertpapiere würden unter anderem dem S&P 100 und S&P 500 angehören. Die größten Anteilseigner des Konzerns sind Vanguard Group Inc. mit 7,17 Prozent und BlackRock mit 5,9 Prozent. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 33 Prozent an Wert verloren, während der marktbreite S&P 500 rund 68 Prozent habe hinzugewinnen können. Die Aktie von Ford sei somit ohne Zweifel ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 43,10 Mrd. USD. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 13,48 USD im Hoch und 10,14 USD im Tief gekostet.Performance kann immerhin langfristig noch überzeugenInvestoren, die vor exakt zehn Jahren für 10.000 US-Dollar Aktien in ihr Depot gebucht und ihre Dividenden immer reinvestiert hätten, würden heute auf 31.224 US-Dollar blicken. Das seien nicht zu verachtende rund 212 Prozent Performance.Die Analysten von Barclays, BMO Capital Markets, Deutsche Bank, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley, Nomura, Piper Jaffray, RBC Capital, Susquehanna und UBS hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von Ford angefertigt. Von den neun Analysen mit einer Kurszielangabe (die Analysten der Deutschen Bank und der UBS würden ein Kursziel schuldig bleiben) liege das höchste Kursziel bei 16,00 USD (Morgan Stanley vom 24. Mai 2018) und das niedrigste Kursziel bei 11,00 USD (Nomura vom 1. Februar 2018 und BMO Capital Markets vom 6. März 2018). Das Durchschnittskursziel der neun Analysen liege bei 12,89 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 11,05 USD aus dem Handel an der NYSE gegangen. Die Aktie hätte folglich noch Potenzial.Fundamentaldaten 2017Bei Ford werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 156,776 Mrd. USD und das EBIT bei 8,148 Mrd. USD gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 7,628 Mrd. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe 1,91 USD betragen und der Konzern eine Dividende in Höhe von 0,65 USD ausgeschüttet. Die Ausschüttungssumme habe somit bei 2,6 Mrd. USD gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 18,492 Mrd. USD ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten seien mit 222,792 Mrd. USD angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 13,5 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme des Unternehmnes habe bei 257,808 Mrd. USD gelegen und Ford im Geschäftsjahr 2017 202.000 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 158,88 USD und 2019 158,00 Mrd. USD betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 11,97 Mrd. USD und 2019 bei 13,11 Mrd. USD eintreffen, das EBIT werde für 2018 mit 8,09 Mrd. USD und für 2019 mit 8,45 Mrd. USD prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 1,55 USD und 2019 auf 1,50 USD. Die Dividende könnte sich 2018 bei 0,69 USD und 2019 bei 0,60 USD befinden. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 0,92 USD und für 2019 von 0,75 USD testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 9,60 USD und 2019 bei 10,65 USD liegen. Der Nettogeldbestand in Höhe von 10,95 Mrd. USD 2018 könnte sich 2019 auf 11,30 Mrd. USD erhöhen.