Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (02.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Ford Motor habe am Mittwoch mit einer Ankündigung für Aufsehen gesorgt und der Autotitel habe nach US-Börsenstart rund sechs Prozent zugelegt. Das seien die Details.Ford Motor wolle seine Elektro-Offensive durch einen großen Konzernumbau beschleunigen. Ford habe am Mittwoch in Dearborn bei Detroit angekündigt, das Geschäft mit batteriebetriebenen und vernetzten Fahrzeugen in Zukunft in einer eigenständigen Sparte zu betreiben. Dieser Geschäftsbereich solle unter dem Namen Ford Model e laufen. Das traditionelle Hauptgeschäft nenne sich künftig Ford Blue.Die großen US-Hersteller Ford und General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) seien durch den Erfolg des Vorreiters Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) stark unter Druck geraten, ihr Geschäft mit Elektroautos zu forcieren. Ford wolle allein in diesem Jahr rund fünf Milliarden Dollar in diesen Bereich stecken und bis 2026 weltweit mehr als zwei Millionen E-Autos p.a. verkaufen. Das würde rund einem Drittel des globalen Absatzes des Konzerns entsprechen. In dem Jahr peile Ford auch eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite von 10 Prozent im Gesamtkonzern an.Ab 2023 sollten die unterschiedlichen Sparten von herkömmlichen Verbrennern und Elektroautos eigene Gewinn- und Verlustrechnungen ausweisen. Das würde es Investoren einfacher machen, die Geschäfte zu bewerten. Die Ford Motor-Aktie habe vorbörslich in den USA in einer Erholungsbewegung um 3,4 Prozent zugelegt. Am Vortag habe der US-Titel fast fünf Prozent verloren.Engagierte Anleger können die Gewinne laufen lassen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)