Wie bei allen CopyPortfolios von eToro sei das Foodtech-Portfolio mit einer Risikobewertung versehen, damit die Nutzer sicherstellen könnten, dass die Investition ihrer Risikobereitschaft entspreche. Die Anfangsinvestition in das Portfolio beginne bei 2.000 US-Dollar. Dabei könnten die Investoren auf Tools und Charts zugreifen und die Performance des Portfolios verfolgen, sowie sich über die Social Feeds über die Entwicklungen im Foodtech-Sektor auf dem Laufenden halten.



Um Anlegern verständlich zu machen, wie das Portfolio erstellt worden sei und welche Trends den Foodtech-Sektor antreiben würden, habe eToro einen Leitfaden und ein Video erstellt. Der Leitfaden untersuche, welche Forschung und Wissenschaft hinter einigen der größten Lebensmittelentwicklungen von heute stünden und stelle eine Analyse der Herausforderungen, denen Unternehmen und Verbraucher gegenüberstünden, zur Verfügung.



Produktinformationen: https://www.etoro.com/copyportfolios/foodtech



(i) Quelle: UBS: https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/investment-opportunities/sustainable-investing/2019/food-revolution.html



(ii) Just-Food.com: https://www.just-food.com/analysis/the-food-tech-landscape-the-investors-view_id142509.aspx



(iii) The Armchair Trader:



https://www.thearmchairtrader.com/facebook-revamp-and-beyond-meat-flotation/ (15.01.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - eToro hat ein neues globales Investmentportfolio mit Schwerpunkt auf Lebensmitteltechnologien angelegt, so die Experten von eToro.Der Sektor Foodtech sei einer der am schnellsten wachsenden und innovativsten Industrien der Welt, der bis 2030 einen Wert von 700 Milliarden US-Dollar erreichen werde.Pünktlich zur Internationalen Grünen Woche, die vom 17.-26. Januar 2020 in Berlin stattfinde und eine globale Marktübersicht der Nahrungs- und Genussmittel biete, hätten Anleger die Möglichkeit nicht nur kulinarisch an den Innovationen und dem Wachstum der Lebensmittelindustrie teilzuhaben, sondern sich daran auch als Privatanleger zu beteiligen.Hersteller und Zulieferer würden Milliarden in die Entwicklung neuer Lebensmittel und Dienstleistungen investieren, da die Welt mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen habe. Ein Anstieg der Weltbevölkerung werde die Nachfrage nach Nahrungsmitteln in den nächsten 30 Jahren wahrscheinlich um 60%(i) erhöhen, was eine nachhaltigere landwirtschaftliche Produktion erfordere. Die Wohnortnähe, der Trend hin zu pflanzlicher Ernährung und die Nachfrage der Verbraucher nach Essen außer Haus, eröffne für Hersteller, Einzelhändler und sogar Technologieunternehmen neue Möglichkeiten.Yoni Assia, CEO und Mitbegründer von eToro: "Wir sagen immer, investiere in deine Leidenschaften, und es gibt wenig, was heutzutage noch mehr Leidenschaft und Diskussionen hervorruft wie das Thema Lebensmittel. Ob es nun darum geht, sich mehr für das Essen, dass wir konsumieren, und unsere eigene Gesundheit zu interessieren - oder für die Art und Weise, wie Essen produziert wird und welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat. Aber es ist eine schnelllebige Branche und es kann für den Privatanleger verwirrend sein, die Faktoren zu verstehen, die die Performance der einzelnen Aktien bestimmen. Es gibt zwar gut etablierte große Marken wie Danone und Nestlé, aber auch Start-ups wie Beyond Meat und Blue Apron, die einen großen Einfluss auf den Sektor haben. eToros Foodtech-Portfolio wurde entwickelt, um den Investoren eine diversifizierte langfristige Anlagemöglichkeit zu bieten."