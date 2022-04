Der Krieg in der Ukraine sowie erneute Lockdowns in China würden nun zu einer länger anhaltenden hohen Teuerungsrate führen. Dies bringe die Notenbanken in ein Dilemma: Einerseits müssten sie dem Preisdruck mit einer Straffung ihrer Geldpolitik begegnen, andererseits dürfe die Konjunktur, welche ohnehin durch die steigenden Rohstoffpreise gebremst werde, nicht abgewürgt werden.



Die Notenbanken stünden somit vor einem schwierigen Balanceakt. Dies werde auch durch die US-Zinskurve verdeutlicht. Die Differenz der Rendite zwischen zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen habe zuletzt invertiert. Das heiße, die Rendite zweijähriger Anleihen habe zeitweise oberhalb der Rendite zehnjähriger Anleihen gelegen. Volkswirte würden dies auf Basis historischer Daten als Signal einer bevorstehenden wirtschaftlichen Eintrübung interpretieren.



Im März habe die US-Notenbank Federal Reserve (FED) erstmals seit 2018 mit der Anhebung ihres Leitzinses begonnen. Am Markt würden derzeit acht weitere Zinsschritte für das laufende Jahr eingepreist. Darüber hinaus habe die FED in dieser Woche angekündigt, ab Mai monatlich Anleihen im Wert von 95 Mrd. US-Dollar von ihrer Bilanz abzubauen. Angesichts der stärkeren Betroffenheit Europas von den Sanktionen gegenüber Russland dürfte der konjunkturelle Effekt hierzulande stärker ausfallen als in den USA. Deshalb deute sich in Europa eine vorsichtigere Straffung der Notenbankpolitik an, als in den USA.



Der anhaltende Inflationsdruck sowie die Zinsanhebungen der Notenbanken dürften zu einem weiterhin herausfordernden Umfeld für festverzinsliche Anlagen führen. Die Analysten würden daher kürzere Laufzeiten und variabel verzinsliche Anleihen bevorzugen. Aktien dürften angesichts der weiterhin hohen Unsicherheiten ebenfalls volatil bleiben. Sie würden jedoch empfehlen, die Aktienquoten nicht zu reduzieren und am Aktienmarkt investiert zu bleiben.



Die aktuell starken Kursveränderungen würden in beide Richtungen erfolgen und seit Ausbruch des Krieges hätten globale Aktien sogar eine positive Wertentwicklung verzeichnen können. Somit bestehe die Gefahr, besonders ertragreiche Tage zu verpassen, was langfristig zu erheblichen Ertragseinbußen führen könne. Denn auch wenn die Nominalzinsen gestiegen seien, so habe die Realverzinsung in Europa mit -6,9 Prozent jüngst einen neuen Negativrekord verzeichnet. Entsprechend sei ein realer Kapitalerhalt nur durch eine ausreichende Allokation von Aktien zu erreichen.



Die Analysten würden dazu raten, sich nicht von der langfristigen Strategie abbringen zu lassen und über kurzfristig größere Schwankungen hinauszublicken. Sie würden vor allem empfehlen, auf Unternehmen zu setzen, welche langfristig stabil seien. Sie würden Unternehmen mit einer geringen Verschuldung sowie hohen und stabilen Margen bevorzugen. Diese würden sich durch eine ausgezeichnete Preissetzungsmacht auszeichnen und könnten steigende Kosten mittels Preisanpassungen weitergeben. Dadurch sollten die Unternehmen im aktuellen Umfeld profitieren.



Zudem würden die Analysten den US-amerikanischen Aktienmarkt präferieren. Die USA seien in einem deutlich geringeren Maß von Energieimporten abhängig und weniger von Sanktionen gegenüber Russland betroffen. (08.04.2022/ac/a/m)





