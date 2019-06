Für Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX, sei das keine Überraschung: "Es ist eine ganz einfache Rechnung: Solange die Kosten für den Vertrieb chinesischer Waren unter denen einer Investition in eine neue Produktionsstätte in den USA lagen, war das Interesse daran, neue Fabriken in Amerika zu bauen eher gering. Es lohnte sich schlicht und ergreifend noch nicht. Nun könnte sich das Volumen der Strafzölle aber mehr als verdoppeln und damit muss neu gerechnet werden. Insbesondere für die Rohstoff- und Automotive-Branche, aber auch für Konsumgüter, könnte sich eine Fabrik in den USA nun rentieren."



Das habe sich auch kürzlich auf der SelectUSA, einer Konferenz des U.S. Department of Commerce, gezeigt, die für direkte Investitionen in den USA werben solle. Mit mehr als 90 Vertretern sei China unter den vier am besten vertretenen Ländern auf der Veranstaltung gewesen. M&A-Aktivitäten hätten laut einer Analyse der Rhodium Group hingegen im vergangenen Jahr um rund 84 Prozent abgenommen. "Das verwundert eigentlich kaum, denn das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) hat die Kontrolle von M&A-Transaktionen deutlich verschärft", wisse Sadowski. Das erschwere es chinesischen Unternehmen, in amerikanische Unternehmen zu investieren.



Im Rahmen der Konferenz habe sich auch Larry Kudlow, leitender Wirtschaftsberater des Weißen Hauses zu Direktinvestments in den USA, geäußert. Wer in den USA investiere, müsse sich keine Sorgen über Zölle oder Handelsabkommen machen. "Chinesische Unternehmen, die nun den Sprung nach Amerika wagen, spielen damit auch der US-Regierung in die Hände, denn diese hat neue Arbeitsplätze und eine wachsende Wirtschaft als

Resultat des Handelskriegs versprochen. Mit jeder neuen Produktionsstätte wird dieses Versprechen erfüllt. Für Präsident Trump ist das ein willkommener Nebeneffekt der Strafzölle, auch wenn man ihm vielleicht zu viel zutraut, wenn man annimmt, dass das von vorneherein geplant und einkalkuliert war", erkläre der Experte. Einige chinesische Unternehmen würden darüber hinaus hoffen, dass ihre Investition in den USA auch als Zeichen des guten Willens angesehen werde. "Sie bauen darauf, dass sie sich so in einer besseren Position bei künftigen Verhandlungen über Ausnahmeregelungen der Strafzölle befinden", so Sadowski.



Doch längst nicht alle chinesischen Unternehmen, die von den Strafzöllen betroffen seien, seien bereits davon überzeugt, dass sich ein direktes Investment in den USA lohne. Sie würden lieber noch abwarten, wie sich die Lage weiter entwickele. "Kommende Woche wollen einige Handelsorganisationen und Unternehmen sich bei einer öffentlichen Anhörung in Washington gegen weitere Strafzölle auf chinesische Waren aussprechen. Für sie kommt es jetzt darauf an, wie sich die Lage weiter entwickelt und ob die angedrohten Strafzölle in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar tatsächlich kommen", betone Sadowski und weise auf einen weiteren Faktor hin, den chinesische Unternehmen bedenken müssten: "Die Regierungen in Peking und Washington stehen sich zunehmend feindlich gegenüber. Eine Investition in den USA in Zeiten von sinkendem Wirtschaftswachstum in der Heimat könnte die chinesische Führung gegen ein Unternehmen aufbringen - und das ist im Reich der Mitte keine gute Idee." (20.06.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Der von Präsident Trump angezettelte Handelskrieg zeigt sowohl in den USA als auch in China immer stärkere Auswirkungen auf die Wirtschaft, so die Experten von LYNX Broker.Mit einer baldigen Entspannung der Situation sei nicht zu rechnen - im Gegenteil: Zu den Zöllen auf chinesische Waren in Höhe von mittlerweile rund 250 Milliarden US-Dollar könnten schon bald weitere 300 Milliarden hinzukommen. Eine Katastrophe für viele chinesische Unternehmen, deren Hauptabsatzmarkt in den USA liege. Sie würden nach Wegen suchen, die Strafzölle zu vermeiden und würden daher immer häufiger auf direkte Investitionen in den USA setzen.