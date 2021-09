Tradegate-Aktienkurs Flutter Entertainment-Aktie:

Kurzprofil Flutter Entertainment plc:



Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) ist eines der führenden irischen Unternehmen für Sport- und Nichtsportwetten. Das Unternehmen bietet über seine Webseite verschiedene Wettangebote. Dazu gehören Online-Wetten auf eine Reihe von Sportereignissen wie Pferderennen, Football-Spiele, Tennis, Boxen oder Ice-Hockey. (07.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Flutter Entertainment-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB).Die Zahlen für das zweite Quartal bzw. das erste Halbjahr 2021 hätten beim Umsatz bzw. beim bereinigten EBITDA über den Analysten-Erwartungen gelegen. Das berichtete Nettoergebnis sei dagegen in H1 u.a. infolge höherer Abschreibungen deutlich schlechter als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Der Konzern habe beim Umsatz insbesondere von hohen Wachstumsraten im US-Markt sowie bei Sportwetten profitiert. Allerdings hätten u.a. höhere Marketingaufwendungen für ein rückläufiges operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA, pro forma) gesorgt. Insgesamt habe sich die durchschnittliche Zahl der Spieler pro Monat in Q2 um 44% y/y erhöht.Der Konzern habe erstmals einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gegeben. Das bereinigte EBITDA (ohne US-Geschäft) werde zwischen 1,27 und 1,37 Mrd. GBP erwartet. Für das US-Geschäft werde beim bereinigten EBITDA mit einem Verlust von -225 bis -275 Mio. GBP gerechnet. Flutter dürfte weiterhin von dem steigenden Online-Anteil im Gesamtmarkt für Sportwetten und Glückspiel profitieren. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS (berichtet): 102,25 (alt: 282,02) GBp) und 2022e (u.a. EPS (berichtet): 349,04 (alt: 328,90) GBp) angepasst. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (u.a. Anhebung der Prognosen 2022ff) habe er ein neues Kursziel von 184,00 (alt: 168,00) Euro für die Flutter Entertainment-Aktie ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Flutter Entertainment-Aktie: