Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Flutter Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung steche das Papier des irischen Glücksspielkonzerns am Montag an der Börse positiv heraus. Flutter prüfe nach eigenen Angaben das IPO eines kleinen Anteils an der US-Tochter FanDuel.Im vergangenen Dezember habe Flutter Entertainment durch einen 4,2 Mrd. USD schweren Deal mit Fastball seinen Anteil an FanDuel auf 95% ausgebaut. Nun habe der Konzern erklärt, dass man regelmäßig seine Organisations- und Kapitalstruktur bewerte, um zu beurteilen, wie man sich am besten positioniere, um die Strategie der Gruppe umzusetzen. Ein Spin-Off von Anteilen könnte dazu dienen, um die Partnerschaft mit FOX Sports zu stärken.Laut Aussage von Flutter-CEO Peter Jackson sei der Konzern führender US-Online-Glücksspielanbieter und "40 Prozent größer als der härteste Wettbewerber DraftKings". An der Börse komme DraftKings aber auf eine Marktkapitalisierung von 28,5 Mrd. USD. FanDuel sei bei der Übernahme des Fastball-Anteils nur mit etwas mehr als 11 Mrd. USD bewertet worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link