Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (17.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Flugverkehrszahlen für April 2019 die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.Entscheid zur Verordnung über die Flughafenbegühren (FGV): Der Schweizer Bundesrat habe entschieden, dass die vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) vorgelegte Teilrevision der FGV, die eine Erhöhung der Transferzahlungen bedeutet hätte, nicht umgesetzt werde. Dies bedeute, dass die Höhe der Transferzahlungen weiterhin 30% des EVA der nichtregulierten Vermögenswerte (Parking & Airside-Einzelhandel) betrage. Das BAZL hatte hier eine Erhöhung auf 50% bzw. 75% vorgeschlagen.Was geschehe als Nächstes?: Auf Grundlage seiner Berechnungen erwarte Furger, dass infolge eines Rückgangs des WACC-Werts von 5,8% auf 3,3% der Umsatz von FZAN im GJ21 um CHF 119 Mio. sinken werde (Umsatz: -9%, EBIT: -26%). Das genaue Datum der Umsetzung sei noch nicht bekannt. Zum Vergleich: Wäre der BAZL-Vorschlag angenommen worden, hätte dieser Effekt CHF 150 Mio. betragen. Furger lege seinen Schätzwert bei CHF 147 Mio. fest, was beim EPS 21E ein Aufwärtspotenzial von bis zu 9% bedeute.Nächste Schritte: 1) Auf Basis der weiterhin gültigen FGV würden FZAN und seine Benutzer (Lufthansa/EasyJet) im 2H19 wohl eine gemeinsame Vereinbarung anstreben. 2) Bleibe eine solche aus, dürfte FZAN dem BAZL unilateral neue Tarife zur Genehmigung vorlegen (wie in Regulierungsperiode 1.0).Positive Neuigkeiten, da das Worst-Case-Szenario nicht eingetreten sei. Der Entscheid verbessere die Sichtbarkeit und ermögliche es FZAN, mit den Verhandlungen zu beginnen. Die durch das tiefe/negative Zinsumfeld beeinträchtigten Flughafengebühren würden jedoch auf Kosten der Schweiz und zugunsten der Lufthansa-Gruppe (generiere 67% des Verkehrs in ZRH) sinken. Der Analyst könne ein gewisses Potenzial erkennen, Investitionen zurückzustellen, und glaube, dass FZAN mit Unterstützung von The Circle immer noch in der Lage sein werde, attraktive FCFs und Renditen für seine Aktionäre zu generieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:165,20 EUR +4,10% (17.06.2019, 11:14)