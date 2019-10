LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

164,60 EUR +2,30% (11.10.2019, 10:37)



ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (11.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.Passagierzunahme von 0,3%: Im September sei die Passagierzahl um 0,3% gestiegen (Vgl.basis: 4,9%), wobei lokale Passagiere um -0,3% (3,9%) zurückgegangen seien und Transitpassagiere um 1,7% zugenommen hätten (7,5%). Das Wachstum seit JB habe 1,6% betragen (lokal: 0,5%, Transit: 4,4% & SWISS: 5,8%), ggü. VontE und Vorgabe ca. 2%. Aufgrund geringerer Aktivitäten bei Billigfluganbietern sei das Wachstum im 3Q auf 0,4% gesunken, dies nach 3,4% im 1Q und 1,6% im 2Q.Stagnierender Einzelhandel: Der Gesamtumsatz sei unverändert gewesen (Airside: 2,0%, Landside: 3,4%), dies trotz tiefer Vgl.basis von 2,2%. Der Umsatz seit JB sei um 0,6% gestiegen (-0,2%, 1,8%).Nahezu unverändertes Wachstum ggü. den Vormonaten. Der Ausblick von ca. 2% impliziere ein Wachstum von 3,2% im 4Q (ggü. Vgl.basis 5,8%). Der im Oktober beginnende Winterflugplan dürfte sich günstig auswirken. Und dank einer Beflügelung der Konzessionsmargen werde der Einzelhandel weiter wachsen.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Flughafen Zürich-Aktie. Das Kursziel laute CHF 220,00. (Analyse vom 11.10.2019)Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:181,40 CHF +1,45% (11.10.2019, 10:22)