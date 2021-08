12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (19.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Q2-Ergebnis und die Aktualisierung des Ausblicks hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Dennoch seien die Analysten der Raiffeisen Bank International AG der Meinung, dass das Quartalsergebnis angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Luftfahrtindustrie nur begrenzte Auswirkungen auf den Aktienkurs zeigen werde.Die Q2/21-Ergebnisse entsprachen in etwa unseren und den Markterwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Während die ausgewiesenen Zahlen die Schätzungen leicht übertroffen hätten, hätten sie bereinigt um Einmaleffekte aus Immobilientransaktionen etwas unter den Erwartungen gelegen.Das EBITDA habe EUR 22,8 Mio. gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 21,0 Mio. und dem Konsens von EUR 22,5 Mio. erreicht. EBIT und Nettoergebnis seien mit EUR -9,4 Mio. (RBI-Schätzung EUR -12 Mio., Konsens EUR -10,7 Mio.) bzw. EUR -7,1 Mio. (RBI- und Konsens-Schätzung von EUR 8,3 Mio.) im Minus gewesen.Das Gesamtpassagieraufkommen in Q2/21 von 1,4 Mio. Passagieren sei gegenüber Q2/20 (170 Tsd.) und Q1/21 (573 Tsd.) stark gestiegen, entspreche aber nur 16% des Referenzzeitraums in 2019. Die heute berichteten Passagierzahlen für Juli würden aufgrund der Urlaubssaison einen starken Anstieg auf 1,5 Mio. Passagiere zeigen, was 47% des Juli 2019 entspreche.Die Ergebnisse würden die Auswirkungen der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen als Folge der eingebrochenen Passagierzahlen widerspiegeln. Dennoch seien die Analysten der Raiffeisen Bank International AG der Meinung, dass das Ergebnis von Q2/21 eher begrenzte Auswirkungen auf den Investment Case habe, welcher eher von den mittelfristigen Aussichten für die Luftfahrtindustrie geprägt sei (Infektionsfälle, Reisebeschränkungen, generelle Reiseaktivität).Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von Flughafen Wien lautete "halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.