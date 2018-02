Wien (www.aktiencheck.de) - Der Fitnessband-Pionier Fitbit (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) gerät verstärkt unter Druck unter anderem durch die Apple Watch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die größte Warenhauskette Macy’s (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO) habe mit einem Umsatzanstieg um 1,8% auf USD 8,67 überrascht. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei mit USD 2,82 um 11 Cent höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Einen starken positiven Beitrag hätten die Investitionen in Kundenbindung, Technologie und bessere Läden mit weniger Sonderverkäufen geliefert.Mit einem bereinigten operativen Gewinn in Höhe von EUR 631 Mio. habe der niederländische Lebensmittel-Einzelhändler Ahold (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) in Q4 die Analystenerwartungen von EUR 626 Mio. leicht übertreffen können. (28.02.2018/ac/a/m)