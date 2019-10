NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

5,67 USD +0,53% (29.10.2019, 17:24)



ISIN Fitbit-Aktie:

US33812L1026



WKN Fitbit-Aktie:

A14S7U



Ticker Symbol Fitbit-Aktie Deutschland:

5FB



NYSE-Ticker-Symbol Fitbit-Aktie:

FIT



Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt. (29.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) unter die Lupe.Ein Bericht über Übernahmepläne von Alphabet habe für am Montag die Fitibit-Aktie durch die Decke schießen lassen. Die Google-Mutter wolle angeblich den Fitnessband-Pionier kaufen. Die Geschäfte von Fitbit würden alles andere als gut laufen und das spiegele auch die Kursentwicklung seit dem Börsengang des US-Unternehmens. Investierte Anleger könnten dabei bleiben. Kaufen würde er die Fitbit-Aktie nach dem gestrigen Kursfeuerwerk aber nicht, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.10.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Fitbit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:5,07 Euro -1,07% (29.10.2019, 16:54)