Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 43,52 +2,57% (25.10.2018, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (26.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Die Solarbranche stecke nach wie vor tief in der Krise. Dies würden die jüngsten Zahlen von First Solar zum dritten Quartal bestätigen. Zwar habe das US-Unternehmen mehr Gewinn je Aktie erzielen können als erwartet, doch der Umsatzrückgang von 38% und die daraus resultierende Prognosesenkung demonstriere das schwierige Marktumfeld für Solarunternehmen.Nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen rausche die First Solar-Aktie nachbörslich in den Keller. Damit sollte sich die kurzfristige Spekulation des "Aktionärs" auf fallende Notierungen nach den Ergebnissen auszahlen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:38,27 Euro +2,85% (25.10.2018, 22:25)