Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

51,59 Euro -1,10% (01.12.2017, 12:00)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 62,10 +0,00% (01.12.2017, 15:04, vorbörslich)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.

(01.12.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Y. Edwin Mok von Needham & Co:Aktienanalyst Y. Edwin Mok vom Investmenthaus Needham & Co rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) weiterhin zu kaufen.Die Kapitalmarktveranstaltung von First Solar Inc. am 05. Dezember dürfte von Optimismus geprägt sein, so die Erwartung der Analysten von Needham & Co.Neuigkeiten zu den strategischen Prioritäten, zur Marktnachfrage und zum Finanzausblick könnten dem Aktienkurs als Katalysatoren dienen.Nach dem Sec 201-Urteil hält Analyst Y. Edwin Mok die Sorgen des Marktes wegen Drucks auf die Modulpreise für überzogen. Trotz einer starken Kursentwicklung seit der Vorlage des Q3-Berichts sei beim Aktienkurs noch weiterer Spielraum nach oben vorhanden.Börsenplätze First Solar-Aktie:XETRA-Aktienkurs First Solar-Aktie:51,56 Euro +0,72% (01.12.2017, 13:50)