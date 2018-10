Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (26.10.2018/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse des Analysten Joseph Osha von JMP Securities:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Joseph Osha vom Investmenthaus JMP Securities in Bezug auf die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) nunmehr mit einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von JMP Securities weisen auf den Kursrückgang der First Solar-Aktie seit Mitte Mai um 35% hin. Die künstlich hochgehaltenen Preise hätten zwar vermutlich bis 2020 keinen Bestand. Die von der chinesischen Regierung subventionierten Überkapazitäten dürften absorbiert werden oder ab einem bestimmten Punkt zu einem Ende kommen.Bis dahin sei First Solar Inc. aber eine ordentliche Führung der Geschäfte zu bescheinigen. Das Unternehmen sei von den zunächst sinkenden Preisen abgeschirmt, so der Analyst Joseph Osha.In ihrer First Solar-Aktienanalyse stufen die Analysten von JMP Securities den Titel von "market underperform" auf "market perform" hoch.Börsenplätze First Solar-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:34,89 Euro -7,03% (26.10.2018, 13:29)