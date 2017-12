Frankfurt-Aktienkurs First Solar-Aktie:

54,15 Euro -0,12% (07.12.2017, 12:05)



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

54,29 Euro +1,27% (07.12.2017, 14:02)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 64,45 +1,91% (07.12.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.





(07.12.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company sehen sich nach der Kapitalmarktveranstaltung von First Solar Inc. in ihrem Optimismus gestärkt.Die kurzfristigen Aussichten seien angesichts der Entscheidung die Series 4-Kapazitäten zu erweitern und die Vorteile bei der Wirtschaftlichkeit gegenüber Konkurrenten positiv, so der Analyst Jeffrey Osborne.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bestätigen in ihrer First Solar-Aktienanalyse das Votum "outperform" und erhöhen das Kursziel von 66,00 auf 77,00 USD.Börsenplätze First Solar-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs First Solar-Aktie:54,15 Euro -0,12% (07.12.2017, 12:05)Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:54,29 Euro +1,27% (07.12.2017, 14:02)USD 64,45 +1,91% (07.12.2017, 14:12, vorbörslich)ISIN First Solar-Aktie:First Solar-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company sehen sich nach der Kapitalmarktveranstaltung von First Solar Inc. in ihrem Optimismus gestärkt.Die kurzfristigen Aussichten seien angesichts der Entscheidung die Series 4-Kapazitäten zu erweitern und die Vorteile bei der Wirtschaftlichkeit gegenüber Konkurrenten positiv, so der Analyst Jeffrey Osborne.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bestätigen in ihrer First Solar-Aktienanalyse das Votum "outperform" und erhöhen das Kursziel von 66,00 auf 77,00 USD.Börsenplätze First Solar-Aktie: