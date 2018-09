XETRA-Aktienkurs First Sensor-Aktie:

Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor (ISIN: DE0007201907, WKN: 720190, Ticker-Symbol: SIS) Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. (24.09.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - First Sensor-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der First Sensor AG (ISIN: DE0007201907, WKN: 720190, Ticker-Symbol: SIS) unter die Lupe.Getragen von starken Geschäftszahlen 2017 habe die Aktie von First Sensor im März ein Jahreshoch bei über 30 Euro erreicht. Die Experten hätten sich von dieser Euphorie nicht anstecken lassen und im Anlegerbrief 02/2018 und 07/2018 deutliche marktbedingte Rücksetzer vor einem Einstieg zur Voraussetzung gemacht. Diese seien erwartungsgemäß eingetreten. Allerdings habe auch das Unternehmen mit den Q1-Zahlen die starke Entwicklung des Vorjahres nicht bestätigen können. Wenngleich mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen die Ziele für 2018 (Umsatz 150 bis 160 Mio. Euro, EBIT-Marge 7 bis 9%) bestätigt worden seien, bleibe die Börse abwartend.Während es im Zielmarkt Medical gut gelaufen sei, sei Mobility im Halbjahr nur um rund 3% vorangekommen. In diesem, von der Automobilindustrie geprägten Segment, erwirtschafte First Sensor etwa 30% der Gesamterlöse. Die aktuell eher schwierige Lage der Branche und drohende US-Zölle würden für ein anspruchsvolles Umfeld sorgen. Die Experten würden ihre Schätzungen (Umsatz: 161 Mio. Euro, EBIT-Marge: 8%), die sich weitestgehend mit der Unternehmens-Guidance decken würden, trotzdem vorerst beibehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Sensor-Aktie: