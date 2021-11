NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

13,94 USD +1,16% (10.11.2021, 22:10)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (11.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN:A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem zyklischen Hoch von Anfang Februar bei 24,00 USD befindt sich die First Majestic Silver-Aktie im Rückwärtsgang. Unter dem Strich trage die Korrektur der letzten Monate dennoch konstruktive Züge, denn sie vollziehe sich als klassische Flaggenkonsolidierung. Ein nachhaltiger Sprung über den entsprechenden Korrekturtrend (akt. bei 13,71 USD) würde in diesem Zusammenhang für ein prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Als Vorboten des diskutierten Befreiungsschlags würden möglicherweise eine ganze Reihe von hoffnungsvollen Indikatorweichenstellungen dienen. So sei der äquivalente Baissetrend im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bereits zu den Akten gelegt worden und auch der trendfolgende MACD sei wieder "long" positioniert. Im Ausbruchsfall dürfte die 38-Wochen-Linie (akt. bei 14,68 USD) nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zu den Hochpunkten bei rund 19 USD darstellen. Langfristig winke sogar ein Anlauf auf das eingangs erwähnte Jahreshoch, welches zusammen mit den Hochs von 2012 und 2011 zwischen 24,20 USD und 26,87 USD einen massiven Widerstandsbereich bilde. Eine Absicherung auf Basis des jüngsten "swing lows" bei 12,32 USD gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:12,445 EUR +2,43% (11.11.2021, 08:48)TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:17,40 CAD +1,40% (10.11.2021, 23:00)