First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Gold und Silber würden weiter in der Konsolidierung feststecken. Offensichtlich scheinen aber die Reddit-Trader auch ein Auge auf die Edelmetalle geworfen zu haben. Insbesondere auf Silber. Bereits gestern Abend habe sich ein Beitrag unter dem Titel "The biggest short squeeze in the world $SLV Silver 25$ to 1000$" auf reddit.com befunden. Das Ganze versehen mit dem Aufruf "All in on $AG Lets get the miners".Der Beitrag habe mittlerweile knapp 3.500 Kommentare hervorgerufen. Und einige seien dem Aufruf bereits gefolgt. Die Aktie des Silberproduzenten First Majestic Silver könne heute in Deutschland rund 7% zulegen und das bei einem Umsatz von 1,85 Mio. Euro auf Tradegate - eineinhalb Stunden nach Handelsstart. Auch andere Silberunternehmen würden im Plus notieren - und das an einem Tag, an dem der Silberpreis alles andere als vor Stärke strotze. Würden die Reddit-Trader also wirklich den Silbermarkt ins Visier? Zur Philosophie würde es jedenfalls passen. Nachdem sie sich zuletzt der hoch geshorteten GameStop-Aktie angenommen hätten, dürfte auch der Silbermarkt in dieses Bild passen. Auch dort würden sich jede Menge Shorties tummeln, die über den Terminmarkt den Preis beeinflussen würden. Allerdings, und das sollte man dabei nicht vergessen, sei der Silbermarkt um einiges größer als die GameStop-Aktie. Insofern wäre dies eine Mammutaufgabe für die Reddit-Trader. Zudem dürfte die Schlacht in Nordamerika geschlagen werden und nicht in Deutschland.First Majestic Silver habe zuletzt ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie sei kurzzeitig auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen, sei dort allerdings zunächst abgeprallt. Tatsächlich würden sich auch in First Majestic Silver eine Menge Shortseller tummeln. Sollten sich die Reddit-Trader also First Majestic Silver vornehmen, dann könnte es dort ebenfalls zu einem Short-Squeeze kommen, wie wir ihn bei GameStop gesehen hätten. Der gesamte Silbermarkt dürfte jedoch für die Reddit-Trader (noch) eine Nummer zu groß sein. Aber wenn sich Erfolge wie bei GameStop häufen würden, dann dürfte die Community mehr Aufmerksamkeit und damit auch mehr Kapital erhalten. Künftig wäre dann auch ein Angriff auf die Edelmetallmärkte nicht mehr ausgeschlossen. Und wer wisse, sollten die jungen Trader einmal die Comex aufs Korn nehmen und am Ende der Vertragslaufzeit "Lieferung" verlangen, dann könnte das Papiergold-System tatsächlich ins Wanken kommen. Aber das sei Musik von morgen..., so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:13,54 EUR +18,03% (28.10.2020, 12:40)