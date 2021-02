NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

17,52 USD +0,57% (18.02.2021, 22:10)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

22,13 CAD -0,14% (18.02.2021, 22:00)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (19.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Gold und Silber würden weiter unter Druck bleiben. Das spiegele sich auch in den Kursen einiger Silberproduzenten wider. Allen voran bei First Majestic Silver. Der kanadische Konzern habe gestern Zahlen für das vierte Quartal 2020 und das Gesamtjahr vorgelegt.Im vierten Quartal habe First Majestic Silver einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Das sei etwas mehr gwesen als das, was Analysten erwartet hätten. Sie hätten im Schnitt mit 0,10 USD je Aktie gerechnet. Interessant und wichtig: First Majestic Silver habe das Jahr 2020 mit einem Cashbestand von 238,6 Mio. USD abgeschlossen. Damit habe sich die Corona-Krise nicht negativ auf den Cashbestand ausgewirkt. Allerdings sollte man dabei im Hinterkopf behalten, dass First Majestic Silver neue Aktien ausgegeben habe - z.B. an Milliardär Eric Sprott.Charttechnisch spannend: Der steile Kursanstieg, den die First Majestic Silver-Aktie auf das Parkett gelegt habe, als der Hashtag #silversqueeze die Runde gemacht habe, würde zwar mittlerweile korrigiert. Das Papier habe dabei jedoch nicht mehr das Ausbruchsniveau getestet oder gar unterschritten. Solange die First Majestic Silver-Aktie diesen Ausbruch behaupten könne, würden sich die Blicke der Anleger wieder nach richten oben. Operativ laufe es rund, die Silberproduktion solle in den kommenden Jahren steigen. Der größte Unsicherheitsfaktor sei neben dem Silberpreis nach wie vor der Steuerstreit, der in Mexiko zwischen First Majestic Silver und den dortigen Steuerbehörden schwele. Eine Einigung wäre sicherlich im Interesse beider Parteien. Doch aktuell sehe es (noch) nicht danach aus. Die Vergangenheit zeige jedoch: Für solche Probleme gebe es meist eine (finanzielle) Lösung, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:14,50 EUR +0,33% (19.02.2021, 14:58)