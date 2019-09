NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Die First Majestic Silver-Aktie, einer der großen Favoriten des "Aktionärs" im Silberbereich, habe in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally aufs Parkett gezaubert. Von 5,50 USD Ende Mai sei es in der Spitze auf über 11 USD nach oben gegangen. Eine glatte Verdopplung in gerade einmal drei Monaten. Die First Majestic Silver-Aktie scheine aber noch weiter nach oben zu wollen. Gerade sei das Papier an einer entscheidenden Chartmarke angekommen.Die First Majestic Silver-Aktie kämpfe aktuell mit dem Hoch aus dem Jahr 2017. Zwar sei der Ausbruch minimal geglückt, doch von signifikant zu sprechen, wäre sicher übertrieben. Gelinge dem Titel aber der nachhaltige Ausbruch über die 11-USD-Marke, dann stünden die Ampeln aus charttechnischer Sicht auf grün, so dass die First Majestic Silver-Aktie wieder das Hoch aus dem Jahr 2016 bei 18,42 USD ansteuern könne. Natürlich bedürfe es dazu etwas Unterstützung durch den Silberpreis. Doch dort sehe es derzeit auch sehr ordentlich aus, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:9,759 EUR -2,28% (02.09.2019, 12:47)