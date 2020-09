Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

9,695 EUR -0,26% (08.09.2020, 17:10)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

11,43 USD -0,61% (08.09.2020, 17:11)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

15,07 CAD +0,53% (08.09.2020, 17:12)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (08.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Die First Majestic Silver-Aktie habe von der Silber-Kursrally der letzten Monate stark profitiert. Doch ähnlich wie der Silberpreis sei auch das Papier des Silberproduzenten seit August in einer Konsolidierungsphase gefangen. Aktuell stünden beide Werte an kritischen Preismarken. Anleger sollten nun darauf achten.Lege man First Majestic Silber und den Silberpreis übereinander, lasse sich ein sehr ähnlicher Kursverlauf erkennen: Beide Werte würden seit Anfang August konsolidieren. Der Unterschied sei allerdings, dass der Silberpreis bereits die untere Begrenzungslinie des Konsolidierungsdreiecks am Donnerstag durchbrochen habe. Aufgrund der massiven Unterstützungslinie bei 26,19 Dollar sei eine starke Abwärtsbewegung ausgeblieben.Dieser leichte Kursrutscher der vergangenen Tage sei jedoch bei der First Majestic Silver-Aktie ausgeblieben. Das könne jetzt aber noch folgen. Angesichts der hohen Ähnlichkeit seien weitere Gewinnmitnahmen wahrscheinlich.Die langfristigen Aussichten für First Majestic und den Silberpreis würden nach wie vor gut bleiben. (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: