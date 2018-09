Berlin-Aktienkurs First Cobalt-Aktie:

Kurzprofil First Cobalt Corp.:



First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064, WKN: A2ASGU, Ticker-Symbol: 18P, TSX-V-Symbol: FCC) ist ein kanadische Unternehmen und verfolgt die Strategie, Material in Nordamerika zu erforschen, zu entwickeln und zu veredeln, um es wieder auf den amerikanischen Batteriemarkt zu bringen. First Cobalt verfügt über drei bedeutende nordamerikanische Anlagen: das Iron Creek Project in Idaho, das Canadian Cobalt Camp sowie die einzige zugelassene Kobalt-Raffinerie in Nordamerika, die Batteriematerial herstellen kann.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - First Cobalt-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien von First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064, WKN: A2ASGU, Ticker-Symbol: 18P, TSX-V-Symbol: FCC) spekulativ zu kaufen.Die Analysten von Canaccord Genuity sind der Auffassung, dass die Explorations- und Entwicklungsprojekte von First Cobalt Corp. in Ontario und Idaho wegen des fortgeschrittenen Stadiums und verringerter Risiken die Aufmerksamkeit des Marktes gewinnen könnte.Die Aktienkurse im Sektor hätten wegen des negativen Sentiments infolge der Veränderungen im chinesischen Elektroautomarkt und einem zunehmenden Angebot aus der Demokratischen Republik Kongo erheblich nachgegeben.Analyst Eric Zaunscherb bleibt hinsichtlich des Kobaltmarktes positiv gestimmt und sieht in First Cobalt Corp. eine bedeutende Investmentgelegenheit. Das Unternehmen habe sich ein exzellentes Projektportfolio erarbeitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link