Tradegate-Aktienkurs First Cobalt-Aktie:

0,009 Euro -4,05% (19.11.2019, 17:56)



TSX-V-Aktienkurs First Cobalt-Aktie:

CAD 0,135 0,00% (19.11.2019, 17:14)



ISIN First Cobalt-Aktie:

CA3197021064



WKN First Cobalt-Aktie:

A2ASGU



Ticker-Symbol First Cobalt-Aktie Deutschland:

18P



TSX-V-Ticker-Symbol First Cobalt-Aktie:

FCC



Kurzprofil First Cobalt Corp.:



First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064, WKN: A2ASGU, Ticker-Symbol: 18P, TSX-V-Symbol: FCC) ist ein kanadische Unternehmen und verfolgt die Strategie, Material in Nordamerika zu erforschen, zu entwickeln und zu veredeln, um es wieder auf den amerikanischen Batteriemarkt zu bringen. First Cobalt verfügt über drei bedeutende nordamerikanische Anlagen: das Iron Creek Project in Idaho, das Canadian Cobalt Camp sowie die einzige zugelassene Kobalt-Raffinerie in Nordamerika, die Batteriematerial herstellen kann. (19.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Cobalt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064, WKN: A2ASGU, Ticker-Symbol: 18P, TSX-V-Symbol: FCC) unter die Lupe.Ein Comeback der First Cobalt-Aktie sei sehr unwahrscheinlich. Die Perspektiven für den gesamten Kobalt-Sektor seien mau. Die Nachfrage aus der Automobilindustrie werde doch nicht so groß sein wie man noch vor kurzem erwartet habe. Er würde sämtliche Kobalt-Werte meiden, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.11.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs First Cobalt-Aktie:0,09 Euro -2,17% (19.11.2019, 16:51)