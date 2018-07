Wie bei der in Deutschland diskutierten Frage, wie die Zuwanderung für die Menschen und die Gesellschaft akzeptabel organisiert werden könne, gehe es häufig um ein Abwägen zwischen internationalen und kooperativen Lösungen oder nationalen Alleingängen. Kurzfristig scheine das Beharren auf nationalen Antworten, den eigenen Interessen am stärksten gerecht zu werden. Die neue Handelspolitik von US-Präsident Trump finde daher innenpolitisch Zustimmung. Sie signalisiere rasche an den Bedürfnissen orientierte Lösungen. Vor den Kongresswahlen im November halten die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG es daher für unwahrscheinlich, dass es zu einer Deeskalation der aktuellen Handelskonflikte kommt. Multilaterale Lösungen seien schwieriger. Sie müssten die Interessen vieler Parteien in Einklang bringen und würden so Kompromisse notwendig machen. Ihr Wert sei daher kurzfristig auch nicht immer für alle greifbar. Manchmal liege er auch einfach in einem stärkeren Vertrauen zwischen Handelspartnern, zwischen Alliierten und zwischen Kreditnehmern und -gebern.



Vor allem ausländische Investoren würden auf Vertrauen in das Rechtssystem eines anderen Landes bauen. Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit würden genau dieses Vertrauen erodieren. Manchen sei das nicht unrecht. Es sei nicht zufällig und auch nicht widersprüchlich, dass sich populistische Politiker vieler Länder gegenseitig unterstützen würden, obwohl sie jeweils die Interessen ihrer eigenen Länder viel stärker als andere gegen ausländische Kräfte verteidigen würden. Was sie eine, sei der Wunsch nach der Renationalisierung der Politik, selbst wenn dies wie im Falle von Brexit nicht die versprochenen wirtschaftlichen Vorteile bringen werde.



Politiker der traditionellen Lager müssten in manchen Ländern einen Vorwurf akzeptieren: So wie ausländische Investoren, Vertrauen in die Rechtssicherheit eines anderen Landes brauchen würden, so würden die eigenen Bürgerinnen und Bürger es auch benötigen. In Zeiten, in denen Regulierungen und Gesetze verstärkt auf internationaler Ebene verhandelt und entschieden würden, seien verstärkt vertrauensbildende Maßnahmen in eben diese Institutionen notwendig, in denen politische Entscheidungen vorbereitet würden.



Das Gegenteil sei häufig der Fall gewesen. Statt zu erklären, wie nationale Anliegen multilateral gelöst würden und welche Restriktionen, aber auch Vorteile damit einhergehen würden, hätten sich viele Politiker darauf beschränkt, internationalen Institutionen die Schuld für vermeintliche Missstände und Veränderungen zu geben. So würden in Deutschland viele das Vertrauen in die EZB erodieren, in dem sie suggerieren würden, dass diese für die niedrigen Kapitalerträge deutscher Sparer verantwortlich sei. In anderen Ländern werde sie für die Schwäche der eigenen Exportindustrie kritisiert. In beiden Beispielen wäre es sinnvoller gewesen, frühzeitig zu erklären, wie die wirtschaftlichen Anpassungsmechanismen innerhalb in einer Währungsunion im Vergleich zu einem nationalen Währungsraum funktionieren würden und was die Aufgabe der Geldpolitik in diesem System sei.



Es möge eine Ausnahme im gegenwärtigen politischen Umfeld geben: Der französische Präsident Macron habe in seinem Wahlkampf die Notwendigkeit wirtschaftspolitischer Veränderungen transparent dargestellt und sich so mit einem Reformauftrag ausstatten lassen. Mit welchem Wahlauftrag die deutsche Regierung ausgestattet sei, möge dagegen wohl kaum eine Wählerin oder Wähler sagen. Die aktuelle politische Kontroverse in Berlin gibt aber einen Vorgeschmack darauf, worum es in zukünftigen Wahlkämpfen in Europa verstärkt gehen wird - um nationale versus europäische Lösungen für die Probleme unserer Zeit, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG. (Ausgabe vom 02.07.2018) (03.07.2018/ac/a/m)





Basel (www.aktiencheck.de) - Verkehrte Zeiten - die Intensität der aktuellen politischen Diskussionen zwischen den Regierungsparteien in Deutschland übersteigt um ein Vielfaches die des letzten Bundestagwahlkampfes. Diskutiert wird über ein politisches Problem wie die Flüchtlingskrise, deren Hochpunkt bereits hinter uns liegt, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG.Im Kern gehe es bei dem aktuellen Disput nun um die Frage, ob für die noch ungelösten Probleme eine kurz- oder langfristige Lösung, eine nationale oder multilaterale Lösung gefunden werde. Die von Kanzlerin Merkel verhandelte europäische Lösung würde lange brauchen, bis sie effektiv umgesetzt werden könne. Der Ansatz von CSU-Chef Seehofer, Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen zu können, würde die Probleme der südeuropäischen Staaten vergrößern, könnte aber kurzfristige und sichtbare Erfolge in Bayern zeigen. Dass es dabei um eine bessere Ausgangsposition für den anstehenden Wahlkampf in Bayern gehe, sei nur eine Erklärung. Eine andere sei, dass das allgemeine Vertrauen in langfristige und multilaterale Lösungen schwinde.Die vergangenen Jahrzehnte hätten vor allem eine Richtung gekannt: Eine vertiefte europäische und weltwirtschaftliche Integration, bei der nationale Grenzen eine immer geringere Rolle gespielt hätten. Über globale Wertschöpfungsketten und eine Intensivierung des Welthandels hätten Effizienzgewinne realisiert werden können, die die Armut in vielen Ländern massiv gesenkt hätten. Internationale Organisationen und multilaterale Kooperationen hätten dieser Globalisierung den entsprechenden Ordnungsrahmen beschert. Dieser sei aktuell von vielen Seiten in Gefahr. Sowohl die Wahl für Brexit als auch für US-Präsident Trump sei von vielen als Geschichtsunfälle interpretiert worden, die es auszusitzen gelte und die reversibel seien. Es zeige sich immer mehr, dass sie es nicht seien, sondern Schule machen und Nachahmer finden würden. In Italien, Mexiko, Polen, Ungarn.