Was laufe falsch in Deutschland, dass es trotz selbst empfundener Tugendhaftigkeit international so stark kritisiert werde? Einfach gesagt, es fehle schlicht und einfach der Wechselkurs, der inländische und ausländische Nachfrage effektiver steuere. Der IWF schätze, dass der reale handelsgewichtete Wechselkurs für Deutschland 10-20% zu niedrig sei. Dies führe seit Jahren zu immensen Leistungsbilanzüberschüssen von rund 8% des Bruttoinlandsproduktes. Per Definition seien die Überschüsse des einen Landes die Defizite eines anderen. Das gleiche gelte auf der Finanzierungsseite. Der hohe deutsche Sparüberschuss halte die Zinsen in Europa extrem niedrig, da nur so irgendwo in der Währungsunion Kreditnachfrage nach diesem Kapital entstehe.



Wettbewerbsfähigkeit und Sparsamkeit mögen in Deutschland als Tugend empfunden werden, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG. Wenn jedoch alle Länder versuchen würden, solche Spar- und Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen, dann wäre die globale Nachfrage so niedrig, dass die Welt in einer Dauerrezession verharrt habe und die Zinsen noch tiefer gefallen seien. Wenn Finanzminister Schäuble wie jüngst in einem Zeit-Interview sage, dass Luther die schwarze Null vermutlich gefallen hätte, spreche er aus, was viele Deutsche denken würden: Sparsamkeit sei vorbildlich, angesichts der demographischen Entwicklung nachhaltig und sollte am besten mit positiven Zinsen belohnt werden.



Makroökonomisch gebe es allerdings kaum immer richtige Verhaltensweisen, so wie es keine für alle Wetterlagen richtige Kleidung gebe. Die EU-Kommission beobachte daher makroökonomische Ungleichgewichte, zu denen Leistungsbilanzüberschüsse genauso wie Leistungsbilanzdefizite zählen würden. Außerhalb der Währungsunion würde ein flexibler Wechselkurs exzessive Leistungsbilanzungleichgewichte korrigieren. Innerhalb sei das schwieriger, aber nicht unmöglich. Des Mittels einer fiskalischen Abwertung habe sich Deutschland bedient als es noch als kranker Mann Europas gegolten habe. Damals seien die Lohnnebenkosten gesenkt und die Konsumsteuern erhöht worden. Jetzt wäre das Gegenteil angemessen. Höhere Brutto- und Nettolöhne würden helfen. Ein niedrigerer Haushaltsüberschuss könnte die Nachfrage zusätzlich erhöhen, genauso wie eine weitere Liberalisierung des Dienstleistungssektors.



Der IWF schlage zudem vor, dass ein höheres Pensionsalter die Notwendigkeit zur privaten Ersparnisbildung reduziert habe und so die Nachfrage stärken würde. Insgesamt wäre es für die Weltwirtschaft hilfreich, wenn Deutschland bei makroökonomischen Fragen die gleiche Kooperations- und Koordinierungsbereitschaft zeigen würde, wie beim Klimaschutz und der Flüchtlingskrise. Beginnen könnte es mit der Einsicht, dass individuell gut gemeinte Verhaltensweisen, makroökonomisch und global nicht immer zu den optimalen Ergebnissen führen würden. (11.07.2017/ac/a/m)







Basel (www.aktiencheck.de) - Eigen- und Fremdbild stimmen oft nicht überein. Selten aber klaffen sie so weit auseinander wie bei der deutschen Wirtschafts- und Währungspolitik, so Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin AG.Während Deutschland glaube, in Europa mit gutem Beispiel voranzugehen und auch global zu den konstruktiven Kräften zu zählen, werde es international immer mehr als Problemverursacher gesehen.