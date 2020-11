Weitere Stützungsmaßnahmen durch die Europäische Zentralbank - etwa im Rahmen des Pandemic Emergency Purchases Programm - seien sehr wahrscheinlich. Für Sparmaßnahmen und politische Eingriffe gebe es europaweit dahingegen nur wenig Zuspruch. Erste Anzeichen würden dafür sprechen, dass sich die Maßnahmen von einem Fokus auf private Haushalte und den Arbeitsmarkt hin zu einem "grünen" Aufschwung wandeln würden. Insgesamt würden wir höhere Staatsdefizite und einen höheren Kreditbedarf sehen. Damit sollten die Renditen niedrig bleiben, was der Finanzpolitik weiterhin Spielraum bieten würde.



Was erwarte Anleger im Jahr 2021? Die Experten würden aktuell wenig Gründe für eine defensive Portfoliopositionierung im neuen Jahr sehen. Anlagestrategien im festverzinslichen Bereich würden im günstigsten Fall das Kapital schützen und nur dann höhere Renditen liefern, wenn es zu einem weiteren deutlichen globalen Rückschlag komme. Meine Erwartung ist, dass der Aktienmarkt trotz einiger regulatorischer Herausforderungen weiterhin von Technologieunternehmen dominiert werden wird, so Chris Iggo, CIO AXA IM. Daher sehe man für eine Kombination von Aktienengagements Potenzial, die auf Themen wie Digitalisierung, Automatisierung bei der Industrie- sowie den Lieferketten aber auch sauberen Technologien einzahlen würden.



Auch festverzinsliche Wertpapiere mit einem höheren Beta, wie etwa Hochzinsanleihen, würden attraktiv erscheinen. Eine gewisse Diversifizierung in flexible Festzinsstrategien sowie ein Engagement in inflationsgebundenen Anleihen sollte zudem dazu beitragen, das Gesamtniveau der Volatilität zu kontrollieren. Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum suchen würden, das zu einem großen Teil auf strukturellen Veränderungen und Verwerfungen in der Wirtschaft zurückzuführen sei, müssten jedoch auch 2021 mit einem entsprechenden Maß an Volatilität rechnen. (Ausgabe vom 30.10.2020) (02.11.2020/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Chris Iggo, CIO AXA IM Core Investments, blickt auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen und fordert: Behalten Sie einen klaren Blick!Für die Entscheidung an der Wahlurne habe die aktuelle Wirtschaftslage immer eine hohe Relevanz. Umgekehrt und mit Blick auf die Finanzmärkte zeige sich jedoch folgendes Bild. Nach den vergangenen drei US-Wahlen habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Folgejahr deutliche Zuwächse: +23,5 Prozent in 2009, +29,6 Prozent in 2013 und +19,4 Prozent in 2017 verzeichnet. Investoren sollten mit dieser Erkenntnis beruhigt den anstehenden US-Wahlen entgegensehen, und auch im nächsten Jahr an Ihren Aktienanlagen festhalten. Die Experten würden deutliche Zeichen sehen, dass die Märkte auch 2021 diesem Muster folgen würden. Und mit dem Ausblick auf einen möglicherweise schwierigen Winter, könnten wir alle ein wenig Zuversicht gebrauchen.