Diese Abwärtsspirale werde wohl erst gestoppt werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen und damit auch der Todesfälle durch das Corona-Virus zurückgehe. Aktuell würden die Experten aber eher ein weiteres Ansteigen der Zahlen als unvermeidbar ansehen.



Hilfreich dürften die neuen Initiativen der Europäischen Zentralbank sein, die bereit sei, weitere Milliarden in Anleihekäufe zu investieren. Damit dürfte es der EZB gelingen, die Renditen der Staatsanleihen in der gesamten Eurozone unter Kontrolle zu halten. Dies dürfte die Volatilität reduzieren und letztlich auch Unternehmensanleihen und Finanzinstituten in der Region zugutekommen.



Wenn man sich umsehen, sei das Corona-Virus derzeit das einzige, was die Situation an den Märkten bestimme. Angst sei jedoch kein Dauerzustand - weder an den Märkten, noch allgemein im Leben. Wir befinden uns in einer Übergangsphase und werden zur Normalität zurückkehren, so die Experten von BlueBay Asset Management. Fraglich sei nur, ob diese Erholung in drei oder zwölf Monaten stattfinden werde.



Sicherlich sei es mittlerweile aber viel zu spät, um über eine Risikominderung nachzudenken. Die nächste Aktion sollte also ein Kauf sein - wenngleich zunächst in liquiden Instrumenten. Die Erfahrung zeige, dass der beste Zeitpunkt zum Kaufen dann sei, wenn andere in Panik verkaufen würden, und obwohl die Experten bei der Verwaltung des Gesamtportfolio-Risikos vorsichtig seien, würden sie diese Gelegenheit auch nutzen wollen, sobald sie sich biete. (20.03.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Erkenntnis, dass Europa und die USA sich angesichts der anhaltenden Ausbreitung von Covid-19 monatelang auf wirtschaftliche Beeinträchtigungen und erhebliche soziale Kosten einstellen müssen, brachte die Finanzmärkte in der vergangenen Woche weiter unter extremen Druck, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Obwohl die aktuellen Abverkäufe noch nicht die Dimension der Finanzkrise von 2008 erreicht hätten, überrasche doch das Tempo der Entwicklung. Aufgrund dieser rasanten Entwicklung sei es auch kaum möglich gewesen, rechtzeitig Risiken abzubauen, so dass zahlreiche Stopp-Loss-Trigger ausgelöst worden seien und die Preise mancher Assets dramatisch gefallen seien.