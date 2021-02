Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Produktion im deutschen Produzierenden Gewerbe (Montag) dürfte im Dezember spürbar zugelegt haben, so die Analysten der DekaBank.Die britische Wirtschaft habe sich im vierten Quartal 2020 robuster gezeigt als zunächst erwartet. Trotz eines harten Lockdowns im November und teils auch im Dezember dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) (Freitag) leicht um 0,5% gegenüber dem Vorquartal (qoq) gewachsen sein. Ende 2020 befinde sich das BIP immer noch 8% unter seinem Vorkrisen-Niveau von Q4/2019. Auf Jahresbasis ergebe sich ein BIP-Rückgang um 10% gegenüber dem Vorjahr. Im weiteren Prognosezeitraum würden die BIP-Quartalsraten ihre wellenförmige Entwicklung zunächst fortsetzen: Im ersten Quartal 2021 dürfte der lange, harte Lockdown in UK die Wirtschaftsleistung erneut deutlich schrumpfen lassen, bevor ab dem zweiten Quartal mit guten Impffortschritten und fiskalischer Unterstützung eine starke Erholung folgen dürfte.Wer habe Angst vor Inflation - die FED jedenfalls nicht. Das Thema Inflation sei am US-Rentenmarkt derzeit das bestimmende Thema, denn die seit Jahresanfang gestiegenen Renditen seien mit höheren Inflationserwartungen einhergegangen. Während die Januar-Werte für die US-Verbraucherpreise (Freitag) noch relativ unspektakulär ausfallen dürften, die Analysten der DekaBank erwarten einen leichten Anstieg der Inflationsrate, nimmt ab März der Inflationszug richtig Fahrt auf. Im vergangenen Jahr habe der Beginn der Corona-Krise für deutliche Preisrückgänge gesorgt. Diese würden sich in diesem Jahr voraussichtlich nicht wiederholen, sodass dann die Inflationsrate sehr kräftig ansteigen dürfte. Aktuell würden die Analysten in der Spitze eine Inflationsrate von knapp 3% erwarten. Die FOMC-Mitglieder hätten sich aber bereits bemüht zu signalisieren, dass sie auf diesen Einmaleffekt nicht reagieren würden. (05.02.2021/ac/a/m)