In Amerika würden am Montag die Einzelhandelsumsätze sowie am Dienstag Immobilienmarktdaten und die Industrieproduktion jeweils für März veröffentlicht, bevor am Donnerstag der Sammelindex der Frühindikatoren folge. Darüber hinaus rücke Asien nächste Woche in den Fokus, nicht nur wegen des wohl auch von handelspolitischen Fragen geprägten Gipfeltreffens von Japans Premierminister Shinzo Abe mit dem US-Präsidenten am Dienstag und Mittwoch. Denn es stünden auch wichtige Zahlen auf der Agenda: Dazu würden Japans Handelsbilanz am Mittwoch und Chinas Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie die Industrie- und Einzelhandelszahlen für März gehören.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Noch dominiert die Politik die Märkte - ökonomische Folgen rücken aber in den Fokus."



"Je länger sich die politischen Konflikte, allen voran in Sachen Handel, hinziehen, desto mehr trübt sich das bisher gute Konjunkturbild ein."



"An den Börsen bleibt vorerst ein anhaltender Seitwärtstrend wahrscheinlich. Wir bleiben daher bei Aktien neutral gewichtet." (13.04.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Börsen reagieren derzeit mehr auf Tweets von Donald Trump als auf Konjunkturmeldungen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Vorerst dominiere also noch die Politik die Finanzmärkte. Je länger aber deren Konflikte, insbesondere in Sachen Handelspolitik, andauern würden, desto mehr würden die ökonomischen Folgen in den Vordergrund rücken: Mittlerweile enttäusche insbesondere in der Eurozone nicht nur eine zunehmende Anzahl von Wirtschaftsdaten. Vielmehr würden im Markt erste Abwärtskorrekturen für Wachstumserwartungen vorgenommen - innerhalb der Eurozone auch für Deutschland.Damit dürften die Börsen den Makro- und Unternehmenszahlen (in den USA sei die Quartalszahlensaison angelaufen) wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Kommende Woche stünden in Deutschland am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen und am Freitag Produzentenpreise an. Im Euroraum sei neben der finalen März-Inflation am Dienstag am Freitag das Verbrauchervertrauen für April wichtig.