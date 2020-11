Natürlich würden die politischen Präferenzen des Präsidenten nicht der einzige Faktor sein, der das finanzpolitische Programm der neuen Regierung bestimme. Auch die Senatszusammensetzung werde einen großen Einfluss auf den Umfang und die Art des Maßnahmenpakets haben, das letztlich geschnürt werde. Durch die geringen Aussichten auf einen von den Demokraten geführten Senat werde das Szenario einer "blauen Welle", das viele erwartet hätten, immer unwahrscheinlicher. Während das Ergebnis für den Senat noch nicht endgültig feststehe und es möglicherweise erst im Januar soweit sein werde, sei Bidens fiskalischer Geldsegen jetzt nur noch Spekulation, nachdem sie seit dem Wahlabend heiß diskutiert worden sei. Ein Rebound der risikoreichen Assets vor dem Hintergrund schwindender Aussichten auf ein reflationäres Konjunkturprogramm in den USA möge unvereinbar erscheinen. Dennoch hätten die Sektoren, die die Hauptprofiteure von Bidens Konjunkturplänen gewesen wären, nach den Wahlen einen Dämpfer erlitten, und die US-Anleiherenditen würden sich auf einem niedrigeren Niveau bewegen, was das erwartete Ende des Konjunkturprogramms widerspiegele. Bei den wichtigsten US-Aktienindices seien diese Auswirkungen jedoch durch die Erholung der Gesundheits- und Technologieaktien und anderer Sektoren in den Schatten gestellt worden, die zu gerne angenommen hätten, dass Bidens Pläne für höhere Unternehmenssteuern und regulatorische Eingriffe durch einen republikanischen Senat verhindert würden.



Im Großen und Ganzen deute die Marktreaktion auf die Wahlnachrichten darauf hin, dass die Finanzmärkte eher eine eingeschränkte Biden-Präsidentschaft bevorzugen würden, als eine, die das Mandat habe, die angekündigten Maßnahmen voll und ganz umzusetzen. Dies sei keine ungewöhnliche Reaktion. Tatsächlich zeigt uns die Geschichte, dass geteilte Mehrheiten im Kongress in der Regel eine bessere Aktienmarktperformance erzielt haben als geeinte, und die von den Demokraten geführten Regierungen die besten waren, so die Experten von Janus Henderson Investors. In diesem Fall würden die Experten erwarten, dass das Programm einer Biden-Regierung durch den Senat abgeschwächt werde. Die Prioritäten würden hin zu einer Entlastung des Corona-Fiskalhaushalts sowie einer Erhöhung der Infrastrukturausgaben verschoben werden und weg von der Umverteilungspolitik und regulatorischen Eingriffen, die einige der Börsengiganten erschüttern würden.



Die Aktienmärkte würden sich in der Regel nach großen erwarteten Risikoereignissen wie den US-Wahlen erholen. Da vieles darauf hindeute, dass sich die meisten Investoren im Vorfeld eher defensiv positioniert hätten, scheine auch hier eine typische Erholung stattzufinden. Die Investoren würden vermehrt auf Kassenbestände zurückgreifen und Absicherungen von vor den Wahlen auflösen. Die Aussicht auf eine von Biden geführte Regierung, die die US-Regierung wieder zu orthodoxeren und multilateralen Ansätzen in den internationalen Beziehungen zurückführe und auch die Handelsbeziehungen mit Europa und Japan verbessere, stimme Investoren zuversichtlich.



Wenn man also davon ausgehe, dass das Ergebnis mit einem von Biden geführten Weißen Haus und einem republikanischen Senat immer wahrscheinlicher wird, dann haben wir ein Wahlergebnis, das bei weitem keine so großen Veränderungen mit sich bringt, wie ein demokratischer "Clean Sweep", so die Experten von Janus Henderson Investors. Dies sei eine Kombination, die zweifellos oft zu einem gesetzgeberischen Stillstand führen werde und die Hoffnungen auf einen schnellen Wechsel zu einer fiskalischen Ankurbelung der Konjunktur zunichtemache. Dementsprechend habe der Markt bisher die Erwartungen an das Szenario einer "blauen Welle" bei einigen Assets negativ und die Erleichterung bei anderen Assets positiv eingepreist.



Auch wenn es durchaus möglich sei, dass es bei dieser Wahl länger dauere als sonst, bis eine formelle Lösung gefunden werde, würden die Finanzmärkte dies wie immer wahrscheinlichkeitstheoretisch angehen. Sie würden nicht darauf warten, dass jedes Detail formell überprüft werde. Das Wahlergebnis werde bald eingepreist sein, auch wenn das Ergebnis noch nicht offiziell feststehe. Die Aufmerksamkeit werde sich dann wieder auf die Wirtschaft und den anhaltenden Einfluss von Corona auf die ökonomische Dynamik verlagern. Aufgrund des jüngsten Anstiegs der Coronafälle in Europa hätten Ökonomen die Prognosen für das Wachstum im vierten Quartal gesenkt. Da das Virus auch in den USA an Dynamik gewinne, könnten die damit verbundenen kurzfristigen wirtschaftlichen Risiken mehr Aufmerksamkeit bei den Investoren finden, sobald die Wahlnachrichten abflauen. (06.11.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Ausgang der US-Wahl ist noch nicht entschieden, aber die Märkte haben bereits ihre Schlüsse gezogen, wie sich die Dinge entwickeln werden, so Paul O'Connor, Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors.Mit dem Eingang der ersten Wahlergebnisse habe die Kursentwicklung bestätigt, dass sich die Investoren bei der Bewertung auf zwei Themenkomplexe konzentrieren würden: Die allgemeine finanzpolitische Ausrichtung der neuen Regierung und die darüber hinausgehenden spezifischen Regierungsprogramme der beiden Präsidentschaftskandidaten.Die wirtschaftliche Kulisse dieser Wahl bestehe aus einer unvollständigen globalen Erholung, die nach wie vor durch die anhaltende Verbreitung von Corona in vielen großen Volkswirtschaften sowie durch die schnell schwindenden fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen bedroht sei. Da die Zinssätze und Anleiherenditen bereits sehr niedrig seien, sähen Investoren nur einen begrenzten Spielraum für die Zentralbanken, das Wachstum wieder anzukurbeln, wenn die globale Erholung an Schwung verliere. An den Finanzmärkten bilde sich der Konsens, dass die Fiskalpolitik jetzt mehr Verantwortung für die Unterstützung des globalen Wachstums übernehmen müsse, als sie es in den letzten zehn Jahren getan habe. Deshalb seien die finanzpolitischen Vorschläge von Donald Trump und Joe Biden bei dieser Wahl so bedeutend.