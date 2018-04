Hannover (www.aktiencheck.de) - Neben den Diskussionen um die weitere Handelspolitik der Vereinigten Staaten bleiben vor allem Wirtschaftsdaten aus China und den USA im Fokus der Finanzmärkte, so die Analysten der Nord LB.Die Analysten würden am aktuellen Rand eine marginale Verschlechterung auf 101,0 Punkte erwarten. Dies wäre aber kein Hinweis auf eine nachhaltigere Schwäche des Indikators. In der Tat dürfte der Konsument ihrer Auffassung nach auch weiterhin eine tragende Säule des Aufschwungs der US-Volkswirtschaft bleiben. Verschiedene Umfragen (zum Beispiel der ISM PMI Non-Manufacturing) hätten zuletzt Hinweise geliefert, die recht klar in Richtung eines bereits akuten Fachkräftemangels in den USA deuten würden. Die Beschäftigungssituation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten könne somit wohl - trotz der Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag - als sehr erfreulich bezeichnet werden.Dieses ökonomische Umfeld müsste der Stimmung der Konsumenten bereits geholfen haben und sollte dem Sentiment der Verbraucher zudem wohl auch perspektivisch helfen können. Die Sorgen vor einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China dürften das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan dagegen bisher allenfalls indirekt - also über die negativen Auswirkungen auf die Kurse am US-Aktienmarkt - tangiert haben. (09.04.2018/ac/a/m)