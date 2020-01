Auf geldpolitischer Ebene sei der Status quo der gemeinsame Nenner von FED und EZB. Die US-Notenbank FED habe angekündigt, noch abzuwarten, bevor sie eine Änderung ihrer Leitzinsen ins Auge fasse. Von Seiten der EZB seien ebenfalls keine Störungen zu erwarten. Die neue Präsidentin Christine Lagarde habe es mit ihrer Strategieüberprüfung, mit der die Wirkung der aktuellen Instrumente (negativer Leitzins, quantitative Lockerung usw.) beurteilt werden solle, nicht eilig.



Aus geopolitischer Sicht, also dort, wo Vorhersagen am schwierigsten seien, stehe vor allem die US-Präsidentschaftswahl im November 2020 im Blickpunkt. Auch wenn sich die zentralen Wahlkampfthemen noch nicht klar abzeichnen würden, dürften die Entscheidungen von Präsident Trump zum Ende seiner Amtszeit die Börsen wohl stützen. Für ihn seien die Börsen die bevorzugte Messlatte für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Amtszeit.



Bei den Unternehmen würden die Analysten 2020 in den USA und Europa noch fast 10 Prozent Gewinnwachstum erwarten. Dies seien in Anbetracht des gesamtwirtschaftlichen Umfelds äußerst zuversichtliche Erwartungen, aber die Korrektur dieser Zahlen nach unten sei ein weiterer Brauch zum Jahresanfang. Falls das Wachstum im mittleren einstelligen Bereich liege, sprich um die 5 Prozent, werde das Jahr 2020 in puncto Gewinne ein guter Jahrgang werden und für Aktien grundsätzlich eine beachtliche Unterstützung darstellen.



Wollten wir hoffen, dass dieses neue Jahr nur das Beste für uns bereithalte und 2020 nach einem in vielerlei Hinsicht außerordentlichen Jahr 2019 ebenfalls zur Auslese gehöre. (07.01.2020/ac/a/m)







Dies sei aber durchaus keine triviale Aufgabe. Schließlich komme es nicht selten vor, dass kaum vorhersehbare Ereignisse die Anleger zu einer radikalen Abkehr von ihren ursprünglichen Prognosen bewegen würden. Ein Beispiel? Die abrupte Kehrtwende der FED am 4. Januar 2019, während man am Markt mit Zurückhaltung gerechnet habe. Dieser Schwenk von einer restriktiven zu einer akkommodierenden Haltung sei eine kaum absehbare Zäsur gewesen, die letztlich einen Großteil der Kursanstiege bei Aktien und der Renditerückgänge im Jahr 2019 erkläre. Dennoch sei es angebracht, sich in der heiklen Kunst der Vorhersage zu üben.