"Der Goldpreis erreichte am Mittwoch ein 20-Monats-Hoch von 1.940 US-Dollar, was vor allem auf die russische Invasion in der Ukraine zurückzuführen war. Seitdem hat es erhebliche Schwankungen gegeben, aber der Goldpreis pendelt um die 1.900 US-Dollar-Marke.



In Zeiten geopolitischer Unsicherheit steigt der Goldpreis häufig an. So erreichte der Goldpreis nach der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani Anfang 2020 ein Niveau, das er seit 2013 nicht mehr gesehen hatte. Es ist daher zu erwarten, dass der Konflikt die Aktien- und Anleihemärkte weiterhin stark verunsichern wird. Als Versicherungswert kommt Gold in solchen Zeiten der Unsicherheit zum Tragen.



Auch die Energiemärkte stehen unter Druck, und es besteht die Wahrscheinlichkeit von Versorgungsunterbrechungen. Höhere Energiepreise waren bereits vor dem Ausbruch des Krieges der Haupttreiber der Inflation in Europa. Die Energiepreise haben ein erhebliches Gewicht von fast 10% in den europäischen harmonisierten Verbraucherpreisindices (HVPI). Daher werden höhere Energiepreise kurz- und mittelfristig wahrscheinlich zu einer höheren Inflation führen.



Es besteht auch das Risiko einer höheren Inflation durch die Agrarpreise. Auf Russland und die Ukraine zusammen entfallen 27,9% der weltweiten Weizenexporte. Sollte es zu Versorgungsunterbrechungen kommen, würde sich dies auf die Preise und damit auf die Inflation auswirken. Zusammen mit den Auswirkungen der Energiepreise könnte dies zu einem erheblichen Inflationsdruck führen. Dies wirkt sich auf die historische Verwendung von Gold als Absicherung gegen Inflation und Marktunsicherheit aus.



Eine letzte mögliche Auswirkung besteht auf das Goldangebot selbst. Russland war im Jahr 2021 der zweitgrößte Goldlieferant der Welt. Sollte das Land nicht in der Lage oder nicht willens sein, Gold zu exportieren, könnte sich dies negativ auf das verfügbare Angebot auswirken und den Goldpreis beeinflussen." (02.03.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine hat das Potenzial, die Finanzmärkte stark zu destabilisieren, so die Experten von HANetf.Der Konflikt drohe zu eskalieren, ebenso wie die Strenge der gegen Russland verhängten Sanktionen. Ein Wirtschaftshistoriker habe die Sanktionen gegen Russland als "eine Erklärung des totalen Finanzkriegs gegen Russland" bezeichnet.Hector McNeil, Co-CEO and Co-Founder of HANetf, erläutere wie der Rohstoffmarkt nun darauf reagieren könnte.