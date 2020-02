Abbildung 1: Das mezzanine Kapital ist für Unternehmen eine gute Finanzierungsalternative, wenn die Bonität für einen Kredit nicht ausreicht. Für die Kapitalgeber ist es eine riskante Investition.

Voraussetzungen für die Vergabe von Mezzanine-Kapital

Wenn Mezzanine-Kapital eine Option ist – die möglichen Geldgeber

An Mezzanine-Fonds sind verschiedene Kapitalgeber beteiligt. Für die Fondsverwaltung sind Gebühren zu bezahlen.

Banken sind im Zusammenhang mit Mezzanine-Kapital nur Vermittler, weil die Kreditlinien der Unternehmen schon am Limit sind.

Private Investoren finden sich auf sehr unterschiedliche Weisen zusammen, um Mezzanine-Kapital zur Verfügung zu stellen.

Privat-Equity-Gesellschaften sind ein Zusammenschluss von Investoren, die ihr Geld in Unternehmen investieren möchten. Sie agieren meistens unabhängig von den Banken.

Speziell gegründete Unternehmensbeteiligungsgesellschaften übernehmen Unternehmensbeteiligungen in Form von Genussscheinen oder Anteilen.

Versicherungen treten häufig bei großen Investitionen als Kapitalgeber auf.

Mezzanine-Kapital und die Eigenschaften

Das Geld, das die Kapitalgeber zur Verfügung stellen, muss das Unternehmen wie einen herkömmlichen Kredit zurückzahlen. Meistens sind endfällige Darlehen vereinbart mit einer längeren Frist. Denkbar ist auch eine unbefristete Rückzahlung. Darüber hinaus sind diese Eigenschaften zu bedenken:



Die Investoren erhalten bei Mezzanine-Finanzierungen in der Regel kein oder nur ein sehr geringes Mitspracherecht.

Für Kapitalgeber ist einerseits das Verlustrisiko höher, dafür erhalten sie auf der anderen Seite wesentlich höhere Renditen als bei herkömmlichen Geldanlagen.

Für Unternehmen hat diese Finanzierungsform steuerliche Vorteile. Die Vergütungen, die sie für die Bereitstellung des Kapitals zahlen müssen, lassen sich von der Steuer absetzen.

Mezzanine-Kapitalgeber verzichten normalerweise auf jegliche Sicherheiten.

Wie sieht es praktisch aus?

Das Mindestvolumen für eine Mezzanine-Finanzierung beträgt zwischen 500.000 und 2.000.000 Euro. Es gibt auch Geldgeber, die geringere Summen zur Verfügung stellen. Das Mindestvolumen hängt eng mit der möglichen Rendite für die Kapitalgeber zusammen. Sie haben ein höheres Risiko als bei traditionellen Anlageformen, denn die Unternehmen haben meistens keine Sicherheiten. Der Darlehnsgeber muss die Fakten, das Unternehmen und die Idee einer gründlichen Prüfung unterziehen. Diese Prüfung ist zeit- und kostenaufwendig und muss sich natürlich lohnen. Deshalb müssen die Finanzierungssummen höher sein.



Die Vor- und Nachteile von Mezzanine-Kapital

Hier liegen die Vorteile der Mezzanine-Finanzierung:



Das Unternehmen erhält Liquidität, ohne Sicherheiten stellen zu müssen.

Das Unternehmen gibt keine Stimmrechte an den Kapitalgeber ab und behält die volle Kontrolle.

Der Kapitalspielraum bleibt erhalten oder erweitert sich sogar.

Die Bilanzstruktur und damit die Bonität verbessern sich.

Die Finanzierung ist flexibel gestaltbar. Die Vertragspartner können die Modalitäten für Laufzeit, Kündigung, Verzinsung, Gewinn- und Verlustbeteiligung individuell festlegen.

Die Kapitalgeber erwerben keine Gesellschaftsrechte.

Die Rückzahlungsmöglichkeiten sind flexibel gestaltbar und berücksichtigen die Liquiditätssituation.

Durch die Nachrangigkeit entsteht eine Eigenkapitalcharakter.

Es entsteht keine Abhängigkeit von einem Geldinstitut.

Es stärkt die Eigenkapitalposition, ohne die Eigentumsverhältnisse zu verändern.

Doch mezzanine Finanzierungen haben auch Nachteile:



Der Kapitalgeber hat im Vergleich zur Kreditfinanzierung ein wesentlich höheres Risiko, wofür er am Ende höhere Zinsen bekommt. Die Kosten für das Unternehmen sind höher.

Die Kapitalgeber profitieren nicht oder nicht in vollem Umfang von Wertsteigerungen oder Unternehmensgewinnen.

Die Kapitalüberlassung ist nur zeitlich befristet.

Es ist ein stabiler Cash Flow notwendig, um das Geld am Ende zurückzahlen zu können.

Wo sind mezzanine Finanzierungen häufig anzutreffen?

Mezzanine Finanzierungen sind bei jungen Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf sinnvoll, beispielsweise wenn ein Unternehmen eine Fabrikanlage braucht, um ein Produkt herzustellen, und kein Kapital vorhanden ist. Junge Unternehmen haben meist ungenügendes Eigenkapital und eine unzureichende Bonität. Das mezzanine Kapital kann hier entweder die Eigenkapitalquote stärken, die Bonität verbessern oder direkt für die geplante Investition eingesetzt werden.



Sie ist auch für bestehende Unternehmen geeignet, die eine solide Ausgangposition und hohes Wachstumspotenzial haben. Bei Projekten, deren anfänglicher Investitionsbedarf hoch ist und bei denen die Erträge erst spät fließen, sind mezzanine Finanzierungen ebenfalls gefragt. (10.02.2020/ac/a/m)





