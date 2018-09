XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (17.09.2018/ac/a/nw)



Die FinTech Group habe die erwartet starken Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Das Unternehmen habe den Umsatzanstieg um 18% auf 58,5 Mio. Euro in ein überproportionales Gewinnwachstum ummünzen können: EBITDA und Nettogewinn hätten um 41,5% auf 18,4 Mio. Euro bzw. um 35,0% auf 9,4 Mio. Euro zugelegt. Wichtigster Treiber sei die dynamische Entwicklung im Retailgeschäft mit dem Broker Flatex als Flaggschiff gewesen.Während der Kundenbestand binnen Jahresfrist um 17,0% auf rd. 275.000 ausgebaut worden sei, habe sich die Zahl der abgewickelten Transaktionen sogar um 20,4% auf 6,63 Mio. Stück erhöht. Im Segment Financial Services seien Umsatz und EBITDA daher um 26,2% (auf 52,3 Mio. Euro) bzw. 60,6% (auf 15,1 Mio. Euro) geklettert. Im kleineren Bereich Technologie seien die beiden Kennzahlen hingegen leicht rückläufig gewesen (-8,2% auf 16,4 Mio. Euro und -8,6% auf 3,3 Mio. Euro), da sich die Gesellschaft aktuell auf größere und perspektivisch profitablere Projekte fokussiere.Und ein solches habe mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts gleich präsentiert werden können: Die FinTech Group werde den österreichischen Flatex-Ableger mit 30.000 Kunden in ein 50/50 Joint-Venture zur Erbringung von Bankdienstleistungen mit der österreichischen Post einbringen. Die Verbindung des erfolgreichen Geschäftsmodells von Flatex mit der großen Retailstruktur und der bekannten Marke der Post biete großes Expansionspotenzial. Als Schmankerl resultiere daraus ein IT-Auftragsvolumen für die FinTech Group von mehr als 100 Mio. Euro verteilt auf zehn Jahre, außerdem werde sich der Partner für 35 Mio. Euro mit 7% an der FinTech Group beteiligen.