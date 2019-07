XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) besitzt eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet. Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Topp-Service kostengünstig anbietet und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht. Diese smarte und zugleich leicht skalierbare Technologie nutzen auch zahlreiche B2B-Kunden erfolgreich. Namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur setzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.



In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group AG als Anbieter von Smart-Banking-Lösungen somit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (29.07.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Die FinTech Group baue ihre Marktposition im B2C-Geschäft mit dem Flaggschiff Flatex weiter in einem hohen Tempo aus. Im ersten Halbjahr hätten in den Kernmärkten Deutschland und Österreich rund 22 Tsd. neue Kunden gewonnen werden können und damit noch etwas mehr als in der starken Vorjahresperiode (21 Tsd.). Gut verlaufen sei auch der Start in den Niederlanden mit über 2.500 Depoteröffnungen in den ersten vier Wochen. Die Dynamik der operativen Geschäftsentwicklung spiegele sich auch adäquat in den Erlösen wider, die in den ersten sechs Monaten um rund 10% auf 64,3 Mio. Euro zugelegt hätten. Dass zugleich das EBITDA um 7,1% auf 19,7 Mio. Euro habe gesteigert werden können, stelle eine positive Überraschung dar, denn das Unternehmen habe ja die Kosten für den Markteintritt in den Niederlanden tragen müssen.Auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen habe der Vorstand die Prognose zur EBITDA-Marge in 2019 erneut angehoben. Nachdem der Ziel wert im Mai wegen der niedriger als erwartet ausgefallenen Kosten für den Aufbau des Niederlande-Geschäfts von 27 auf 29% angehoben worden sei, würden jetzt 31% erwartet. Damit könnte das EBITDA im Gesamtjahr über dem Vorjahreswert liegen, obwohl im vierten Quartal auch noch der Markteintritt in Spanien erfolgen solle. Insgesamt rechne das Management mit 60.000 Neukunden in diesem Jahr.Da zudem weitere strategische Weichenstellungen angekündigt wurden, die einen positiven Newsflow versprechen, sollten keine Stücke aus der Hand gegeben werden, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel für die FinTech Group-Aktie laute 25,00 Euro. (Ausgabe 29 vom 27.07.2019)Börsenplätze FinTech Group-Aktie: