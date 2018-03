XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

28,00 EUR +1,63% (27.03.2018, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

28,20 EUR +1,99% (27.03.2018, 13:13)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (27.03.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.So hat Hans Peter Peters (Mitglied des Aufsichtsrates der FinTech Group Bank AG) zum 23.03.2018 ein Paket von rund 1.000 FinTech-Aktien zum Kurs von 27,50 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 27.500,00 EUR entspricht.Die FinTech Group Bank AG ist eine hundertprozentige Tochter der FinTech Group AG und hat mit Wirkung zum 15. Februar 2018 Hans Peter Peters zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden berufen. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf die Möglichkeit, die FinTech Group Bank auf ihrem Weg die führende Transaktionsbank Europas zu werden zu begleiten. Mein erklärtes Ziel ist es, das Management mit meiner langjährigen Expertise in seiner Wachstums- und Internationalisierungsstrategie zu unterstützen, um gemeinsam die nächsten Meilensteine zu erreichen", so Hans Peter Peters.Die FinTech Group AG verzeichnete mit ihrem Online Brokerage-Geschäft in den ersten beiden Monaten des Jahres historische Rekorde, so das Unternehmen in einer Mitteilung vom 07.03.2018. Mit jeweils mehr als 1 Mio. Wertpapiertransaktionen würden der Januar und Februar 2018 als Rekordmonate in die Annalen eingehen. Wesentlicher Treiber für den außergewöhnlichen Jahresstart sei die stark gestiegene Marktvolatilität gewesen - insbesondere aufgrund der Erwartungen eines schnelleren Zinsanstiegs, der auch dem Unternehmen mittelfristig zugutekommen werde.Die Aktie der FinTech Group hat zwar den mittelfristigen Aufwärtstrend gebrochen, konsolidiert aber in einer Flagge und hat oberhalb von 25 Euro eine erste Unterstützung ausgebildet, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Ausgabe vom 24.03.2018. Sie würden den Stop-Loss auf 23,00 EUR nachziehen. Das Kursziel laute 35,00 EUR.Börsenplätze FinTech Group-Aktie: