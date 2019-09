Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).Das Geschäftsmodell der FinLab AG als Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Fintech-Geschäftsmodellen führe dazu, dass eine Analyse der Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach den klassischen Kennzahlen keine adäquate Darstellung der Unternehmenssituation liefere. Die wichtigste Aussage, die aus der Betrachtung der Umsatzerlöse und des EBIT gewonnen werden könne, sei der Umstand, wonach sich die FinLab AG "selbst trage" und damit eine Deckung der Personal- und Sachaufwendungen vorhanden sei.Wie in den vergangenen Geschäftsjahren habe dabei die FinLab AG mit 1,16 Mio. EUR (VJ: 1,02 Mio. EUR) ein positives EBIT erzielt. Damit befinde sich die Gesellschaft weiterhin in der komfortablen Lage, die Fintech-Beteiligungen möglichst lange im Portfolio halten zu können und damit den Großteil der möglichen Wertsteigerungen zu heben. Es müssten daher keine Exits vorgenommen werden, um mögliche Defizite auszugleichen.Die Basis für die stabile EBIT-Entwicklung würden die Umsatzerlöse liefern, die sich aus Dienstleistungserträgen gegenüber Tochtergesellschaften und Beteiligungen (Geschäftsführung, Marketing, Buchführung etc.) sowie aus Beteiligungserträgen zusammensetzen würden. Bei den Beteiligungserträgen handle es sich vornehmlich um Dividendenausschüttungen der HELIAD Equity Partners GmbH & Co. KGaA, an der 45,3% gehalten würden, sowie um Gewinnbeteiligungen der Portfoliogesellschaften. Insgesamt hätten sich die Gesamterträge auf 2,91 Mio. EUR verbessert (VJ: 2,79 Mio. EUR), was, bei einer gleichbleibenden Entwicklung der Overheadkosten, zum dargestellten EBIT-Anstieg geführt habe.Das Bilanzbild der FinLab AG, welches auf der Passivseite mit einer EK-Quote in Höhe von 98,5% (31.12.18: 98,2%) nahezu ausschließlich aus Eigenkapital bestehe, verdeutliche, dass die Investitionen in die klassischen Finanzdienstleistungen und in den Fintech-Beteiligungen vollständig eigenkapitalfinanziert erfolgen würden. Sowohl der ergebniswirksame als auch der ergebnisneutrale Wertzuwachs bei den Beteiligungen wirke sich dabei auf die Höhe des Eigenkapitals aus. Dabei stehe dem deutlich positiven Nachsteuerergebnis in Höhe von 4,60 Mio. EUR eine rückläufige Kursentwicklung der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA gegenüber, die gleichzeitig die größte Einzelbeteiligung der FinLab AG sei. Abschreibungen auf Portfoliounternehmen hätten bei der Heliad in den ersten sechs Monaten 2019 erneut zu einem starken Kursverlust in Höhe von 28,9% geführt, was in der Neubewertungsgrundlage eigenkapitalmindernd berücksichtigt worden sei.Der Heliad-Kursrückgang habe auf der Aktivseite eine Minderung der Finanzanlagen zur Folge gehabt, welche jedoch von der positiven Entwicklung der Fintech-Beteiligungen sowie durch den im Februar 2019 erfolgten Ausbau des Beteiligungsportfolios an der ONPEX Holding GmbH ausgeglichen worden sei. Demnach hätten sich die Finanzanlagen auf 94,89 Mio. EUR verbessert (31.12.18: 91,51 Mio. EUR).Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs ist die FinLab AG weiterhin ein klarer Kauf, so Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG. Das Kursziel werde von 28,87 EUR auf 29,50 EUR erhöht. (Analyse vom 03.09.2019)