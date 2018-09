Börsenplätze FinLab-Aktie:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (24.09.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) und erhöhen das Kursziel von 32,75 auf 33,75 Euro.Die FinLab AG habe in den ersten sechs Monaten 2018 sowohl eine deutliche Ausweitung der Gesamterträge auf 2,79 Mio. Euro (VJ: 1,76 Mio. Euro) als auch des EBIT auf 1,02 Mio. Euro (VJ: 0,30 Mio. Euro) erreicht. Auch wenn das Ertrags- und Ergebnisniveau auf dem ersten Blick niedrig erscheinen würden, so würden diese den Beleg einer hohen Innenfinanzierungskraft der FinLab AG liefern. Dies versetze die Gesellschaft in die komfortable Lage, die Entwicklung der Beteiligungen möglichst lange zu begleiten und damit entsprechend an den Wertsteigerungen zu partizipieren.Bei den Erträgen handele es sich um erbrachte Dienstleistungen gegenüber Tochterunternehmen und Beteiligungen sowie um Beteiligungserträge, die insbesondere Gewinnausschüttungen aus den Beteiligungen an der Heliad und Patriarch enthalten würden. Im ersten Halbjahr hätten sich die Gewinnbeteiligungen auf 1,21 Mio. Euro (VJ: 0,67 Mio. Euro) sowie die Dienstleistungsumsätze auf 1,22 Mio. Euro (VJ: 0,76 Mio. Euro) belaufen. Abzüglich der Personalund Sachaufwendungen habe sich das EBIT analog zum Anstieg der Gesamterträge gesteigert.Hervorzuheben sei die Entwicklung des Finanzergebnisses, in dem primär die Änderungen des Wertansatzes der Technologie-Beteiligungen (außer HELIAD) enthalten seien. Da nennenswerte Wertveränderungen erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt seien, habe das Finanzergebnis mit 0,94 Mio. Euro (VJ: 2,73 Mio. Euro) unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. Dies habe den Rückgang des Nachsteuerergebnisses zu verantworten gehabt.0,29 Mio. Euro (VJ: 1,10 Mio. Euro) unterstrichen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr seidabei ausschließlich auf temporäre Veränderungen des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen. Bereinigt um Working Capital-Veränderungen hätte der operative Cashflow sogar auf 0,56 Mio. Euro (VJ: 0,21 Mio. Euro) deutlich zugelegt.Der aktuell ermittelte NAV/Aktie liege bei 32,75 Euro (bisher: 33,75 Euro). Die leichte Reduktion des fairen Wertes basiere auf einer rückläufigen Entwicklung des HELIAD-NAV. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs ist FinLab-Aktie AG aber weiterhin ein klarer Kauf, so Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link