20,00 EUR +14,29% (19.09.2019, 15:06)



20,00 EUR -3,85% (19.09.2019, 14:21)



DE0001218063



121806



A7A



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (19.09.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) und erhöht das Kursziel von 23 auf 30 Euro.FinLab habe gestern nach Börsenschluss eine erfolgreiche Finanzierungsrunde bei Deposit Solutions (DS) gemeldet.Deposit Solutions werde zum Einhorn: Die auf die Vermittlung von Tagesgeldern spezialisierte Plattform habe dabei ein Bewertungsniveau von über 1 Mrd. Euro erreicht. Mit der Deutschen Bank habe sich zudem erstmals ein strategischer Bankpartner beteiligt, der dem Unternehmen auch bei der geplanten Internationalisierung eine starke Hilfe sein dürfte. Die Deutsche Bank solle für 4,9% in etwa 50 Mio. Euro gezahlt haben, wovon jedoch ein Teil über Sacheinlagen und Dienstleistungen abgedeckt werden dürfte. Im Hinblick auf die Expansion und die anstehende Internationalisierung dürften diese Dienstleistungen für DS jedoch genauso wertvoll sein, wie eine Bareinlage. Nach der Finanzierungsrunde halte FinLab weiterhin rund 7% an DS, womit sich FinLabs Anteil (zuvor: 7,6%) nur marginal reduziert habe.Bewertungsmodell angepasst: Die Neubewertung habe Marenbach entsprechend in seine NAV-Berechnung eingebaut. Vor der neuen Finanzierungsrunde dürfte DS dabei mit ca. 35 Mio. Euro in FinLabs Büchern gestanden haben (Bewertungsniveau der letzten Finanzierungsrunde: 450 Mio. Euro). Auf Grundlage des nun taxierten Unternehmenswertes habe sich der Beteiligungswert auf ca. 70 Mio. Euro erhöht und damit in etwa verdoppelt. Den Wertansatz der Beteiligungen und Ausleihungen habe Marenbach somit entsprechend um 35 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro erhöht.Fazit: Seine positive Einschätzung gegenüber FinLab sehe Marenbach nach der jüngsten Kapitalmaßnahme bestätigt. Insbesondere die Kernbeteiligung DS weise weiter eine hervorragende Entwicklung auf. Mit der Deutschen Bank als strategischem Partner dürfte das Wachstum nun zusätzlich an Fahrt gewinnen und die Internationalisierung weiter vorangetrieben werden.Nach Anpassung seines Bewertungsmodells ergibt sich ein neuesKursziel von 30 Euro (zuvor: 23 Euro) bei unverändertem "kaufen"-Rating für die FinLab-Aktie, so Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)