Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (01.04.2021/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).FinLab habe jüngst den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht und durch hohe Buchwertgewinne (Neubewertungsrücklage) infolge einer erfreulichen Entwicklung der Kernbeteiligung Heliad ihre attraktive Positionierung in der "Corona-Krise" verdeutlicht.Die Erträge aus Beteiligungen seien u.a. aufgrund niedrigerer Gewinnausschüttungen und Dividenden um -25,3% yoy auf 2,0 Mio. Euro rückläufig gewesen. Zudem habe sich aus einem stark geminderten Finanzergebnis von 6,0 Mio. Euro (Vorjahr: 38,1 Mio. Euro) ein Rückgang beim Jahresüberschuss um 84,6% yoy ergeben, weshalb aus dem eigenen FinTech-Portfolio in 2020 lediglich ein geringfügiger NAV-Anstieg resultiere.Die börsennotierte Kernbeteiligung Heliad Equity Partners habe sich in 2020 mit einem Kursplus von +109,9% hingegen außerordentlich stark entwickelt. Sie werde über die FVOCI-Methode (Fair Value Through Other Comprehensive Income) bewertet, sodass sich der Kursanstieg in einer um 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: -2,9 Mio. Euro) erhöhten Neubewertungsrücklage niederschlage. Zum Großteil resultiere dies wiederum aus der operativ starken Performance des Online-Brokers flatexDEGIRO, an dem Heliad 5,3% und FinLab somit indirekt 2,4% der Aktien halte.Der Eintritt von Deposit Solutions in den rund 16 Bio. US-Dollar großen amerikanischen Einlagenmarkt mit dem Zinsportal "SaveBetter.com" eröffne weitere Wachstumschancen und somit eine perspektivisch höhere Bewertung in kommenden Finanzierungsrunden. Das Produktangebot umfasse zunächst verzinste Sparkonten und solle zukünftig durch sogenannte Certificates of Deposit (analog zum europäischen Festgeld) ergänzt werden. Der Marktstart sei mit den drei Partnerbanken Continental Bank (Salt Lake City), Ponce Bank (New York) und der Central Bank of Kansas City erfolgt.FinLab befinde sich operativ weiterhin auf einem sehr guten Weg. Der Analyst habe die jüngsten Veränderungen des Beteiligungsportfolios in der NAV-Berechnung berücksichtigt und die Heliad-Entwicklung inkludiert. Das derzeitige Bewertungsniveau stelle nach wie vor eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar. Der indirekte Anteil an der flatexDEGIRO-Beteiligung mitsamt dem Heliad-Kassenbestand (in Summe ca. 63 Mio. Euro), die eigene Beteiligung an Deposit Solutions auf Grundlage der letzten Finanzierungsrunde aus September 2019 (ca. 72 Mio. Euro) sowie die liquiden Mittel zum Geschäftsjahresende 2020 in Höhe von 6,2 Mio. Euro würden bereits die derzeitige Marktkapitalisierung um 5,8% übersteigen. Das übrige Beteiligungsportfolio sowie laufende Erträge aus den Fondsmandaten seien dabei noch nicht miteinbezogen.Nach Anpassung des Bewertungsmodells ergibt sich ein neues Kursziel von 29,50 Euro (zuvor: 25,00 Euro) bei unverändertem Rating "kaufen", so Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 01.04.2021)